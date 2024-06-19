Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это было очень весело»: Натали Портман хочет ещё раз сыграть Джейн Фостер в Marvel

«Это было очень весело»: Натали Портман хочет ещё раз сыграть Джейн Фостер в Marvel
Аудио-версия:
Комментарии

Во время недавнего интервью изданию Total Film Натали Портман поговорила про роль Джейн Фостер в киновселенной Marvel и потенциальное возвращение к ней.

По словам актрисы, она бы с радостью вернулась к своей героине, поскольку работать с её образом «было очень весело». Портман подчеркнула, что ей понравилась работать с Тайкой Вайтити, Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон. К тому же артистка очень сильно любит Австралию.

Вернулись ли я к Джейн? Понятия не имею. Имею в виду, меня никто об этом не просил. Так что я не знаю. Но, конечно, работать было очень весело. Я отлично провела время, работая над фильмом. Мне понравилось работать с Тайкой, Крис был великолепен, как и Тесса. Я смеялась целыми днями.

Впервые в роли Джейн Фостер актриса появилась в первой части «Тора», а в последний раз она сыграла героиню в «Торе 4». Там Джейн эволюционировала в Могучего Тора — женскую версию бога грома и молний.

Материалы по теме
Сериал «Презумпция невиновности». Стоит ли смотреть новый детективный проект от Apple?
Сериал «Презумпция невиновности». Стоит ли смотреть новый детективный проект от Apple?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android