Новый «Изгоняющий дьявола» от режиссёра «Призраков дома на холме» выйдет 13 марта 2026-го

По данным издания Deadline, фильм «Изгоняющий дьявола», который снимет Майк Флэнаган, выйдет в прокат 13 марта 2026 года.

Проектом, как и прошлой частью, займутся Blumhouse и Universal Pictures. Флэнаган пообещал, что приведёт франшизу в «новое направление». Впрочем, что конкретно он под этим имел в виду, можно пока только гадать.

Флэнаган известен постановкой фильмов «Отсутствие», «Окулус», «Тишина», «Сомния», «Уиджи. Проклятие доски дьявола» и «Игра Джеральда». Ещё он снял сериалы «Призраки дома на холме», «Клуб полуночников», «Призраки усадьбы Блай» и другие проекты.

В 2023 году вышло продолжение оригинального «Изгоняющего дьявола» под названием «Изгоняющий дьявола: Верующий». Ленту снял Дэвид Гордон Грин, но снимать триквел он отказался.