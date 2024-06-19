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Последний проект с Анастасией Заворотнюк покажут на ТВ — премьера сериала «Приставы» в конце июля

Последний сериал с Анастасией Заворотнюк покажут на ТВ — премьера в конце июля
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Телеканал НТВ покажет криминальный сериал «Приставы», одну из ролей в котором исполнила Анастасия Заворотнюк.

Премьера проекта на ТВ состоится 24 июля. Ушедшая из жизни в мае Заворотнюк сыграла в «Приставах» судью, которой мстит преступник после освобождения из тюрьмы.

Съёмки сериала прошли в 2017 году в Москве, но проект долгое время не мог добраться до релиза — НТВ собирался показать его в 2022-м, но затем решил убрать «на полку». В конце мая режиссёр Владимир Нахабцев-младший говорил, что «Приставы» вряд ли покажут по ТВ.

Анастасия Заворотнюк наиболее известна по роли в сериале «Моя прекрасная няня», а также играла в «Мамах» и «Коде Апокалипсиса». Актриса ушла из жизни 30 мая из-за рака мозга, ей было 53 года.

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