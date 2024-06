Фильм «Гладиатор 2» Ридли Скотта выйдет на неделю раньше

Кинокомпания Paramount Pictures объявила о переносе фильма «Гладиатор 2» на семь дней. Картина с Полом Мескалем («Солнце моё») и Педро Паскалем (The Last of Us) выйдет на неделю раньше запланированного — 15 ноября 2024 года. Изначально лента должна была выйти 22-го числа.

Таким образом, зрители смогут посмотреть продолжение одного из самых известных исторических блокбастеров раньше запланированной даты. Несмотря на то что лента выйдет уже через пять месяцев, у «Гладиатора 2» до сих пор нет даже тизера.

События «Гладиатора 2» развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу — первые кадры сиквела смогли увидеть посетители выставки CinemaCon 2024.