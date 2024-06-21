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Кликеры в духе Hamster Kombat становятся всё более популярными в России и во всём мире

Кликеры в духе Hamster Kombat становятся всё более популярными в России и во всём мире
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По данным телеканала «Известия», игровые кликеры в духе Hamster Kombat становятся всё более популярными в России. По данным издания, новейший тренд также захватил сотни тысяч геймеров по всему миру и за пределами страны.

После успеха двух кликеров — Hamster и Banana, которые сейчас особенно популярны — стали появляться их аналоги. Несмотря на популярность, эксперты уверены, что подобные кликеры через пару месяцев перестанут интересовать людей.

«Хомяк» начал вызывать вопросы на государственном уровне. Причина — поведение детей, которые попали в игровую зависимость. Известно минимум о двух случаях трагических последствий от игры.

Как работает Hamster Kombat? Об этом и другом мы рассказали в нашем специальном материале.

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