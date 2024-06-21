Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина в фильме «Простоквашино» Сарика Андреасяна

Телеканал ТНТ поделился первыми подробностями фильма «Простоквашино», съёмки которого идут прямо сейчас. Новые детали стали известны на фестивале «Пилот», ими поделился «Бюллетень кинопрокатчика».

Так, в новом фильме роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину («Интерны»), а дядю Фёдора сыграет Роман Панков («Денискины рассказы»). Остальной актёрский состав пока держится в секрете, однако уже известно, что реальные актёры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. При этом действие ленты развернётся в СССР — это значит, что сюжет будет адаптирован под соответствующие реалии.

У «Простоквашино» пока нет точной даты премьеры. Судя по современным срокам производства фильмов и сериалов, премьера ленты может состояться в начале 2025 года.