ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина в фильме «Простоквашино» Сарика Андреасяна

Иван Охлобыстин сыграет почтальона Печкина в фильме «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Аудио-версия:
Комментарии

Телеканал ТНТ поделился первыми подробностями фильма «Простоквашино», съёмки которого идут прямо сейчас. Новые детали стали известны на фестивале «Пилот», ими поделился «Бюллетень кинопрокатчика».

Так, в новом фильме роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину («Интерны»), а дядю Фёдора сыграет Роман Панков («Денискины рассказы»). Остальной актёрский состав пока держится в секрете, однако уже известно, что реальные актёры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. При этом действие ленты развернётся в СССР — это значит, что сюжет будет адаптирован под соответствующие реалии.

У «Простоквашино» пока нет точной даты премьеры. Судя по современным срокам производства фильмов и сериалов, премьера ленты может состояться в начале 2025 года.

Материалы по теме
Фото
Появились первые кадры со съёмок фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android