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В iOS 18 на iPhone появится удобное подключение наушников сторонних производителей

В iOS 18 на iPhone появится удобное подключение наушников сторонних производителей
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Компания Apple готовит к выпуску iOS 18 — новую версию операционной системы для iPhone. Одним из важнейших нововведений будущей ОС станет возможность быстрого подключения наушников и других беспроводных аксессуаров сторонних производителей.

Работать новая функция под названием AccessorySetupKit будет в стиле AirPods — пользователю достаточно открыть кейс с Bluetooth-гаджетом, после чего на экране iPhone появится уведомление о подключении устройства. Благодаря новой опции владельцам смартфонов Apple больше не нужно будет отдельно предоставлять разрешения Bluetooth и Wi-Fi в настройках.

Новая функция уже находится в стадии закрытого тестирования, а полноценный бета-тест должен стартовать в июле. Остальным пользователям придётся дождаться релиза iOS 18, который состоится в сентябре.

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