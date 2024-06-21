Россиянам посоветовали, как правильно очищать разъёмы смартфона для зарядки

Главный редактор портала BigGeek.Ru Николай Николаев в интервью с изданием Pravda.Ru рассказал, как правильно очищать разъёмы смартфона для зарядки.

По словам Николаева, важно запастись особым набором. В такие наборы входят ватные палочки, специальные щеточки и средство для очистки. Он уточнил, что чистить устройство можно и с помощью обычного спирта и ватной палочки, однако делать это нужно аккуратно, чтобы ничего не повредить.

Самое главное, чего не стоит делать, — это лазить в порт какими-нибудь металлическими предметами, которые могут повредить контакты. Поэтому нужно это делать крайне деликатно.

Эксперт отметил, что при очистке спиртом главное аккуратно протирать, а не заливать гаджет полностью.