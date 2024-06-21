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Киберспортивный клуб Ninjas in Pyjamas собирается разместить свои акции на бирже

Киберспортивный клуб Ninjas in Pyjamas собирается разместить свои акции на бирже
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Киберспортивная организация NIP Group Inc. подала заявку на первичное размещение акций на американской бирже NASDAQ.

NIP Group включает в себя шведскую компанию Ninjas In Pyjamas и китайскую ESV5, слияние которых произошло в 2023 году. Совместно организации владеют составами в таких популярных киберспортивных дисциплинах, как Counter-Strike 2, League of Legends, Honor of Kings и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

Количество акций, которое будет размещено на бирже, а также их цена, станут известны в момент начала торговли ценными бумаги киберспортивного клуба.

В 2022 году киберспортивная организации FaZe Clan провела IPO. Изначальная цена акций составляла $ 10, однако на сегодняшний день ценные бумаги компании торгуются по цене $ 0,1825.

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