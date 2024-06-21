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Стали известны детали проблемного создания фильма «Блэйд» с Махершалой Али

Стали известны детали проблемного создания фильма «Блэйд» с Махершалой Али
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Издание The Hollywood Reporter опубликовало материал, посвящённый тяжёлому производству фильма «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли. Сценарий ленты многократно переписывали, а совсем недавно проект покинул уже второй режиссёр.

Как оказалось, проблемы «Блэйда» начались ещё во время пандемии и запуска онлайн-кинотеатра Disney+. Компания Disney попросту уделяла слишком мало времени картине, отодвигая процесс предпроизводства на более поздний срок. После этого в создание ленты вмешались забастовки сценаристов и актёров, что привело к очередному переносу фильма.

В THR также раскрыли ранний сценарий «Блэйда». Согласно нему, действие ленты разворачивалось в 1920-е — ещё до событий «Первого мстителя». Для этой версии были подготовлены некоторые декорации, однако ими уже наверняка не воспользуются. События актуального сценария разворачиваются в наше время, поэтому лента может учитывать происходящее в других фильмах Marvel.

В производство «Блэёда» очень активно вовлечён Махершала Али — он хочет выпустить картину на уровне «Чёрной пантеры», собравшей более $ 1 млрд. Сейчас премьера картины о чернокожем вампире запланирована на 2025 год, однако дата выхода может измениться при возникновении новых проблем в производстве.

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