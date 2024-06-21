Стрим к релизу Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact пройдёт 28 июня

Студия HoYoverse анонсировала новый стрим, посвящённый грядущему релизу условно-бесплатного ролевого экшена Zenless Zone Zero. Трансляция пройдёт 28 июня в 19:00 — её можно будет посмотреть на YouTube и Twitch.

На стриме игроков ждёт демонстрация новых персонажей, а также свежая информация о релизе одной из самых ожидаемых игр года. По традиции студии во время трансляции будут раздаваться промокоды на внутриигровую валюту и другие бонусы.

События Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.

Главным героем выступит Прокси — наёмник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками.

Релиз Zenless Zone Zero состоится 4 июля на ПК, PS5, iOS и Android. Игра будет переведена на русский язык.