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Капитан OG Себ пропустит матч отборочных к TI 2024 по Dota 2 по семейным обстоятельствам

Капитан OG Себ пропустит матч отборочных к TI 2024 по Dota 2 по семейным обстоятельствам
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Капитан состава OG по Dota 2 и двукратный чемпион The International Себастьян Ceb Дебс не сможет сыграть в матче закрытых отборочных к The International 2024 против Entity по семейным обстоятельствам.

Об этом сообщили представители клуба в социальных сетях европейской команды. В анонсе не уточняется, с чем именно связаны «семейные обстоятельства», однако организация «посылает капитану любовь и поддержку».

В матче за выход в финал верхней сетки квалификаций к главному турниру года по «Доте» француза заменит российский киберспортсмен Александр Immersion Хмелевской. Представители OG благодарят россиянина за то, что он согласился присоединиться к составу «в последний момент».

Несмотря на то что до старта противостояния OG считалась аутсайдером в данном на матче, на первой карте серии европейской команде с заменой удалось успешно провести старт игры и захватить преимущество.

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