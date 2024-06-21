Вышел трейлер комедии «Говорит Земля!» с Антоном Филипенко — премьера 3 октября

Кинокомпания «Каропрокат» опубликовала трейлер комедии «Говорит Земля!» с Антоном Филипенко в главной роли. Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 3 октября.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат». Права на видео принадлежат «Каропрокату».

Лента расскажет о шахтёре по имени Стас. По воле случая он оказывается заваленным в шахте вместе с экоактивисткой Леной. После чего герой начинает слышать «голос Земли». В своих речах она топит за экологию и угрожает, что топить будет уже всех подряд, если к ней не прислушаются. Проблема в том, что говорит Земля только со Стасом.

Также в актёрский состав картины вошли Ирина Горбачёва, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Александр Пашутин, Кирилл Каганович, Денис Косяков, Степан Девонин, Михаил Мухин, Виктория Каруна и другие. Кресло режиссёра занял Евгений Корчагин («Война семей»).