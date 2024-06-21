Мэттью Макконахи объяснил, почему хотел бросить карьеру в кино в начале 2000-х

Недавно Мэттью Макконахи («Интерстеллар», «Джентльмены») дал интервью журналистам издания Interview Magazine. В ходе разговора актёр признался, что в начале 2000-х хотел бросить карьеру в кино.

По словам звезды, в то время он снимался только в романтических комедиях, что невероятно утомило его. Среди них были: «Свадебный переполох», «Как отделаться от парня за 10 дней», «Любовь и прочие неприятности» и «Призраки бывших подружек».

Чувак, это было страшно. Я долго говорил с женой о том, что мне нужно найти новое призвание. Были идеи стать преподавателем в старшей школе, пойти учиться на дирижёра и даже стать гидом по дикой природе. Честно говоря, в тот момент маячила только одна мысль: «Я закончил с Голливудом».

После двухлетнего перерыва Макконахи вернулся на большие экраны в фильме «Линкольн для адвоката» 2011 года.