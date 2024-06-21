ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Индийский хит Каннского фестиваля «Всё, что нам кажется светом» выйдет в России

Индийский хит Каннского фестиваля «Всё, что нам кажется светом» выйдет в России
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Экспонента» объявила, что индийский хит Каннского фестиваля «Всё, что нам кажется светом» выйдет в России. Точная дата премьеры в кинотеатрах страны пока не раскрывается.

Лента стала первым индийским фильмом в программе Канн за 30 лет. Ко всему прочему, картина получила специальное упоминание на премии французской ассоциации киноискусств (AFCAE) и была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь».

Картина «Всё, что нам кажется светом» расскажет о двух медсёстрах, мечтающих о любви, которые уезжают на сутки из Мумбая в деревню на берегу моря. Сценаристом и режиссёром выступила Паял Кападиа.

Премьера фильма состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале. В широкий прокат лента не выходила.

Постер

Фото: Petit Chaos

Материалы по теме
Мэттью Макконахи объяснил, почему хотел бросить карьеру в кино в начале 2000-х
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android