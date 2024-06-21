Анонсирована серия турниров CCT по Dota 2 с общим призовым фондом $ 400 тыс.

Турнирный оператор The Champions of Champions Tour объявил о проведении серии соревнований по Dota 2 с общим призовым фондом $ 400 тыс.

Первый сезон турниров CCT по «Доте» будет состоять из восьми онлайн-соревнований. Призовой фонд каждого ивента будет равен $ 50 тыс., а разыгрывать его будут 12 приглашённых коллективов.

Первый турнир серии пройдёт в период с 24 июня по 3 июля 2024 года. Участники соревнования, а также таланты, которые будут освещать ивент, станут известны вскоре.

Формат соревнований будет состоять из двух этапов. Первая стадия — две группы по пять команд, где каждый играет best-of-3 серии с каждым. По итогам группового этапа три лучших коллектива из каждой группы проходят в плей-офф, куда также получат приглашение ещё два состава.

Что касается основной стадии, плей-офф представляет из себя double-elimination сетку с best-of-3 противостояниями и best-of-5 гранд-финалом.

Распределение призового фонда:

первое место: $ 30 тыс.;

второе место: $ 10 тыс.;

третье место: $ 7,5 тыс.;

четвёртое место: 2,5 тыс.

Турнирный оператор CCT известен благодаря одноимённой серии чемпионатов по Counter-Strike 2, которые проходят с 2022 года.