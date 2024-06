Авторы «Ведьмака» поздравили создателей Elden Ring с выходом аддона Shadow of the Erdtree

В ночь на 21 июня состоялся релиз Shadow of the Erdtree — первого и единственного дополнения для Elden RIng. Аддон получил невероятные 95 баллов из 100 возможных на агрегаторе Metacritic.

В связи с этим авторы «Ведьмака» из CD Projekt RED поздравили создателей игры с выходом DLC и невероятной средней оценкой на агрегаторах. К посту они прикрепили тематический арт, на котором Геральт побеждает босса Мога, Повелителя Крови — его необходимо одолеть для того, чтобы отправиться в Мир Теней из дополнения.

Shadow of the Erdtree — первое и единственное дополнение для культовой Elden Ring от авторов Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Его действие развернётся в Стране теней, наполненной тайнами, опасными подземельями и новыми врагами, оружием и снаряжением. На полное прохождение дополнения уйдёт около 30 часов.

Сама Elden Ring, как и DLC, доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК.