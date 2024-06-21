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«Я потихоньку начинаю рассматривать варианты»: HObbit — о возвращении на про-сцену CS2

Профессиональный игрок Абай HObbit Хасенов, находящийся в запасе состава Cloud9 по Counter-Strike 2, в социальных сетях рассказал о своём намерении вернуться на профессиональную сцену шутера, а также назвал пять лучших игроков в CS в 2024 году.

Киберспортсмен сообщил, что уже рассматривает варианты возвращения на про-сцену CS2:

Я потихоньку начинаю рассматривать варианты. [Планируешь ли ты стать капитаном?] Посмотрим.

Также бывший представитель Cloud9 назвал пять лучших игроков в шутер от Valve на данный момент:

ZywOo, Donk, m0NESY, NiKo и Shiro.

Абай Хасенов представлял состав Cloud9 в течение двух лет, однако в апреле 2024 года киберспортсмен был переведён в инактив команды.

Ранее бывший тиммейт Хоббита Илья Perfecto Залуцкий также поведал о своём желании снова выступать на про-сцене CS2.