ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Я потихоньку начинаю рассматривать варианты»: HObbit — о возвращении на про-сцену CS2

«Я потихоньку начинаю рассматривать варианты»: HObbit — о возвращении на про-сцену CS2
Аудио-версия:
Комментарии

Профессиональный игрок Абай HObbit Хасенов, находящийся в запасе состава Cloud9 по Counter-Strike 2, в социальных сетях рассказал о своём намерении вернуться на профессиональную сцену шутера, а также назвал пять лучших игроков в CS в 2024 году.

Киберспортсмен сообщил, что уже рассматривает варианты возвращения на про-сцену CS2:

Я потихоньку начинаю рассматривать варианты. [Планируешь ли ты стать капитаном?] Посмотрим.

Также бывший представитель Cloud9 назвал пять лучших игроков в шутер от Valve на данный момент:

ZywOo, Donk, m0NESY, NiKo и Shiro.

Абай Хасенов представлял состав Cloud9 в течение двух лет, однако в апреле 2024 года киберспортсмен был переведён в инактив команды.

Ранее бывший тиммейт Хоббита Илья Perfecto Залуцкий также поведал о своём желании снова выступать на про-сцене CS2.

Материалы по теме
«Да, у меня уже были некоторые предложения»: Перфекто — о будущем своей карьеры в CS2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android