«Я потихоньку начинаю рассматривать варианты»: HObbit — о возвращении на про-сцену CS2

Профессиональный игрок Абай HObbit Хасенов, находящийся в запасе состава Cloud9 по Counter-Strike 2, в социальных сетях рассказал о своём намерении вернуться на профессиональную сцену шутера, а также назвал пять лучших игроков в CS в 2024 году.
Киберспортсмен сообщил, что уже рассматривает варианты возвращения на про-сцену CS2:
Я потихоньку начинаю рассматривать варианты. [Планируешь ли ты стать капитаном?] Посмотрим.
Также бывший представитель Cloud9 назвал пять лучших игроков в шутер от Valve на данный момент:
ZywOo, Donk, m0NESY, NiKo и Shiro.
Абай Хасенов представлял состав Cloud9 в течение двух лет, однако в апреле 2024 года киберспортсмен был переведён в инактив команды.
Ранее бывший тиммейт Хоббита Илья Perfecto Залуцкий также поведал о своём желании снова выступать на про-сцене CS2.