Counter Strike 2 не получила крупный апдейт на своё 25-летие — геймеры в ярости

19 июня легендарной серии шутеров под названием Counter-Strike от американской компании Valve исполнилось 25 лет. Фанаты франшизы обрушили на разработчиков шквал критики, поскольку на юбилей Counter-Strike 2 не получила крупного обновления.

Создатели игры ограничились лишь выпуском небольшого апдейта, который исправил два бага. С двумя строками изменений можно ознакомиться по ссылке. Сама Valve пока претензии пользователей никак не прокомментировала.

На сегодняшний день Counter-Strike 2 является одной из самых популярных онлайн-игр, стабильно занимающей лидерскую позицию в чартах Steam. Кроме этого, шутер представляет из себя топовую киберспортивную дисциплину, по которой ежегодно проходит множество турниров с крупными призовыми.