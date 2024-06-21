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Counter Strike 2 не получила крупный апдейт на своё 25-летие — геймеры в ярости

Counter Strike 2 не получила крупный апдейт на своё 25-летие — геймеры в ярости
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19 июня легендарной серии шутеров под названием Counter-Strike от американской компании Valve исполнилось 25 лет. Фанаты франшизы обрушили на разработчиков шквал критики, поскольку на юбилей Counter-Strike 2 не получила крупного обновления.

Создатели игры ограничились лишь выпуском небольшого апдейта, который исправил два бага. С двумя строками изменений можно ознакомиться по ссылке. Сама Valve пока претензии пользователей никак не прокомментировала.

На сегодняшний день Counter-Strike 2 является одной из самых популярных онлайн-игр, стабильно занимающей лидерскую позицию в чартах Steam. Кроме этого, шутер представляет из себя топовую киберспортивную дисциплину, по которой ежегодно проходит множество турниров с крупными призовыми.

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