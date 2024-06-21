Оскар Айзек и Кэри Маллиган могут сыграть во втором сезоне «Грызни» от Netflix

Журналисты Deadline сообщили, что во втором сезоне комедийного сериала «Грызня» могут сыграть Оскар Айзек («Лунный рыцарь») и Кэри Маллиган («Великий Гэтсби»). По информации представителей издания, на данный момент актёры ведут переговоры о своём участии в проекте.

Ранее СМИ сообщили, что сценарий второго сезона уже полностью готов. Отмечается, что Netflix и A24 собираются начать съёмки шоу либо в конце лета, либо в начале осени.

Первый сезон сериала «Грызня», в котором в главных ролях снялись Стивен Ян и Али Вонг, вышел в апреле 2023 года и стал одним их главных хитов года, получив много похвальных отзывов и престижных наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

Сроки и дата премьеры продолжения «Грызни» пока не раскрываются.