В фильме «Батя 2. Дед» роль деда сыграет актёр Евгений Цыганов

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» раскрыло, кто исполнит роль деда в фильме «Батя 2. Дед». Персонажа этого актёра уже показывали на промоматериалах ленты, однако не раскрывали актёра, воплотившего роль героя.

Как оказалось, в ленте сыграет Евгений Цыганов, известный по ролям в «Брестской крепости», «Мастеру и Маргарите» и других картинах. Цыганов воплотит образ пожилого отца бати и ещё молодую версию своего персонажа времён Великой Отечественной войны.

Для преображения в роли пожилого отца в ленте использовался сложный грим.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Съёмки продлятся до конца июля, а премьера ленты ожидается в 2025 году. К своим ролям вернутся Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев и другие.