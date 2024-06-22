Вышел дублированный трейлер второго сезона сериала «Аркейн» — премьера в ноябре

На канале Kinoman вышел дублированный трейлер второго сезона сериала «Аркейн». Анимационное шоу продолжит историю персонажей из видеоигры League of Legends.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

«Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперниками на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Продолжение шоу выйдет в ноябре этого года. Сколько в него войдёт эпизодов пока не раскрывается. Второй сезон станет для проекта финальным.

Ко всему прочему, недавно создатели «Аркейна» также представили свой следующий проект — научно-фантастический фильм «Пенелопа Спартанская» в сеттинге древнегреческих мифов.