Геймерский смартфон Honor Play 60 Plus получит большую батарею и экран 120 Гц

На этой неделе стали известны характеристики геймерского смартфона Honor Play 60 Plus. Девайс будет работать на процессоре Snapdragon 4 Gen 2, а его стоимость составит $ 206 (~ 18,3 тысячи рублей).

Девайс получил 6,77-дюймовый IPS-экран с разрешением 1610 x 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Ко всему прочему, гаджет предложит 12 ГБ ОЗУ и 256/ 512 ГБ флеш-памяти. Также производитель оснастил устройство аккумулятором ёмкостью 6000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 35 Вт.

Что касается камер, то основная обладает разрешением 50 Мп и сенсором на 2 МП. Размеры смартфона составили габариты 166,9 х 76,8 х 8,09 мм, а масса — 197 граммов.

Официальной презентации Honor Play 60 Plus пока не было.