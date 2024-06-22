«Головоломка 2» стала самым кассовым фильмом 2024 года в США, обойдя «Дюну 2»

По итогам восьми дней проката сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили отметку в $ 285 млн. Отныне новый проект Pixar — самый кассовый фильм года в Северной Америке, хотя показы в кинотеатрах начались лишь 14 июня.

Ранее лучший результат 2024 года удерживала «Дюна 2» с показателем в $ 282 млн. Совсем скоро «Головоломка 2» наверняка обгонит ленту Дени Вильнёва в том числе по общему показателю — картина с Тимоти Шаламе заработала в кинотеатрах $ 711 млн. Сейчас касса мультфильма Pixar составляет примерно $ 500 млн.

«Головоломка 2» рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение.