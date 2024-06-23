ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эбон Мосс-Бакрак рассказал, как готовится к роли Существа в «Фантастической четвёрке»

Эбон Мосс-Бакрак рассказал, как готовится к роли Существа в «Фантастической четвёрке»
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда сериала «Медведь» Эбон Мосс-Бакрак стал гостем нового выпуска программы The Daily Show. В ходе разговора ведущие спросили у актёра, как он готовится к роли Существа в грядущем фильме «Фантастическая четвёрка».

На это Мосс-Бакрак в шуточной манере ответил, что просто смотрит на камни.

Видео доступно на YouTube-канале The Daily Show. Права на видео принадлежат The Daily Show.

Я играю Бена Гримма, который превращается в Существо — мужчину, состоящего из камней. Так что я просто смотрю на камни.

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Согласно данным инсайдеров, антагонистом новой картины выступит Галактус, роль которого исполнит Хавьер Бардем.

Мировая премьера «Фантастической четвёрки» состоится 25 июля 2025 года.

Материалы по теме
Стали известны детали проблемного создания фильма «Блэйд» с Махершалой Али
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android