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Эбон Мосс-Бакрак рассказал, как готовится к роли Существа в «Фантастической четвёрке»

Звезда сериала «Медведь» Эбон Мосс-Бакрак стал гостем нового выпуска программы The Daily Show. В ходе разговора ведущие спросили у актёра, как он готовится к роли Существа в грядущем фильме «Фантастическая четвёрка».

На это Мосс-Бакрак в шуточной манере ответил, что просто смотрит на камни.

Видео доступно на YouTube-канале The Daily Show. Права на видео принадлежат The Daily Show.

Я играю Бена Гримма, который превращается в Существо — мужчину, состоящего из камней. Так что я просто смотрю на камни.

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Согласно данным инсайдеров, антагонистом новой картины выступит Галактус, роль которого исполнит Хавьер Бардем.

Мировая премьера «Фантастической четвёрки» состоится 25 июля 2025 года.