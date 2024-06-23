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«Мы всегда были в роли догоняющих»: Данила Козловский — о российском кино

Недавно звезда российского кинематографа Данила Козловский («Легенда № 17», «Экипаж») стал гостем нового выпуска шоу GlumOFF. В ходе разговора актёр вместе с журналистом обсудил текущее положение киноиндустрии.

По словам Козлова, российский кинематограф сильно отстаёт от американского и ему предстоит долгий путь к достижению уровня США.

Видео доступно на YouTube-канале Radio Van. Права на видео принадлежат Radio Van.

Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые в нашей индустрии стараются создавать, несмотря на непростые условия и всё то, что происходит. Но всё равно мы в роли догоняющих — всегда были и ещё долгое время будем.

Актёр считает, что одна из причин успеха запада на данном поприще — отсутствие огромной цензуры и возможность говорить практически на любую тему.