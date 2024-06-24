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Боевик «Никто 2» выйдет в 2025 году — вместо Найшуллера его снимет Тимо Тьяджанто

Боевик «Никто 2» выйдет в 2025 году — вместо Найшуллера его снимет Тимо Тьяджанто
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Новым режиссёром фильма «Никто 2» вместо Ильи Найшуллера станет Тимо Тьяджанто — ранее индонезийский постановщик работал над «З/Л/О» и «Азбукой смерти».

Также стала известна дата релиза картины в кино: премьера «Никто 2» состоится 15 августа 2025 года. Съёмки, как уже говорилось ранее, пройдут этим летом. К своим ролям вернутся Боб Оденкёрк и Конни Нильсен.

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Детали сюжета сиквела пока держатся в тайне. Напомним, оригинальный фильм рассказывал о главе семьи, который вынужден вспомнить ремесло наёмного убийцы после нападения грабителей на его дом и родных.

Первый фильм снял российский режиссёр Илья Найшуллер. «Никто» собрал в прокате более $ 57 млн — втрое больше изначального бюджета комедийного боевика.

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