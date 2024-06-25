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Звезда «6 кадров» Ирина Медведева рассказала, что вернётся для съёмок в перезапуске шоу

Звезда «6 кадров» Ирина Медведева рассказала, что вернётся для съёмок в перезапуске шоу
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Несколько дней назад стало известно, что культовое скетч-шоу «6 кадров» получит перезапуск под названием «6 кадров+». Как выяснилось, как минимум Ирина Медведева вернётся в проект — она играла ключевую роль вместе с остальным составом.

По словам Медведевой, съёмочный процесс ещё не стартовал, да и никаких контрактов пока никто не подписывал.

Да, я буду участвовать в перезапуске «6 кадров», предложение уже было. Съёмки пока не начались, их перенесли, видимо, немного. Пока не подписывали ещё ничего. Ничего пока что не жду от проекта. Когда начнутся сёемки, тогда уже и сложатся мнение и ожидание

В оригинальных «6 кадрах» вместе с Ириной снимались Фёдор Добронравов, Галина Данилова, Сергей Дорогов, Эдуард Радзюкевич и Андрей Кайков.

Премьера перезапуска состоится в новом телесезоне.

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