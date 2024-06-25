Расписание выхода комедийного сериала «Миля» с Кариной Зверевой от Okko
24 июня в онлайн-кинотеатре Okko стартовал комедийный сериал «Миля». Шоу рассказывает о 39-летней женщине «лёгкого поведения» Миле, которая нанимает двух 20-летних девушек для того, чтобы они помогли ей стать популярной блогершей. Перед ними стоит очень сложная задача: достичь одного миллиона подписчиков к концу месяца.
Всего в первый сезон «Мили» войдёт восемь эпизодов. Первые две серии уже вышли, а остальные будут выходить с понедельника по среду. Финал состоится уже 9 июля. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода сериала «Миля» от Okko
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 июня
|2-я серия
|24 июня
|3-я серия
|26 июня
|4-я серия
|1 июля
|5-я серия
|2 июля
|6-я серия
|3 июля
|7-я серия
|8 июля
|8-я серия
|9 июля
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