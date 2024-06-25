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Сериал Миля (2024) с Кариной Зверевой от Okko: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода комедийного сериала «Миля» с Кариной Зверевой от Okko
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24 июня в онлайн-кинотеатре Okko стартовал комедийный сериал «Миля». Шоу рассказывает о 39-летней женщине «лёгкого поведения» Миле, которая нанимает двух 20-летних девушек для того, чтобы они помогли ей стать популярной блогершей. Перед ними стоит очень сложная задача: достичь одного миллиона подписчиков к концу месяца.

Всего в первый сезон «Мили» войдёт восемь эпизодов. Первые две серии уже вышли, а остальные будут выходить с понедельника по среду. Финал состоится уже 9 июля. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Миля» от Okko

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 июня
2-я серия24 июня
3-я серия26 июня
4-я серия1 июля
5-я серия2 июля
6-я серия3 июля
7-я серия8 июля
8-я серия9 июля
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