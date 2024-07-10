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Вышел тизер драматического сериала «Трудная» — это спин-офф шоу «Новенькая»

Вышел тизер драматического сериала «Трудная» — это спин-офф шоу «Новенькая»
Аудио-версия:
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На этой неделе онлайн-кинотеатр START опубликовал тизер драматического сериала «Трудная». В ролике показали главных героев шоу и сюжетную завязку. Проект выступает спин-оффом шоу «Новенькая».

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат «ДОК-Синема».

Согласно синопсису, Влада после выхода из тюрьмы всерьёз берётся за свою жизнь: она устраивается работать в бар и поступает в вечернюю школу. Но старые знакомые и неразрешённые конфликты из прошлого не отпускают её.

В актёрский состав вошли Кира Медведева, Глеб Калюжный, Анна Демидова, Аристарх Венес, Ангелина Тихонова, Виктория Корлякова, Антон Пампушный, Дарья Щербакова, Артём Давыдов и другие. Режиссёром выступила Оксана Барковская.

Премьера «Трудной» состоится в августе. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

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