ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча Team Spirit против Team Falcons на Riyadh Masters 2024 (Рияд по Доте)

Team Spirit всухую обыграла Falcons в стартовом матче на Riyadh Masters 2024 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Российская Team Spirit начала своё выступление на топ-турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с победы в групповой стадии.

В дебютном матче «драконы» столкнулись с ближневосточной Team Falcons, одним из фаворитов соревнования в Эр-Рияде. Несмотря на тяжёлый старт в первой игре, Team Spirit удалось завершить её в свою пользу, а на второй карте российский коллектив без каких-либо проблем захватил преимущество в самом начале и уничтожил оппонента.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Группа A
10 июля 2024, среда. 15:30 МСК
Team Falcons
Окончен
0 : 2
Team Spirit

На текущий момент Team Spirit делит первую строчку с южноамериканской HEROIC, которая также начала второй этап ивента с победы. Следующим соперником «спиритов» станет OG. Матч «драконов» с европейской командой запланирован на 21:00 по московскому времени.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

Материалы по теме
Расписание первого дня второй групповой стадии Riyadh Masters 2024 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android