Team Spirit всухую обыграла Falcons в стартовом матче на Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Российская Team Spirit начала своё выступление на топ-турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с победы в групповой стадии.

В дебютном матче «драконы» столкнулись с ближневосточной Team Falcons, одним из фаворитов соревнования в Эр-Рияде. Несмотря на тяжёлый старт в первой игре, Team Spirit удалось завершить её в свою пользу, а на второй карте российский коллектив без каких-либо проблем захватил преимущество в самом начале и уничтожил оппонента.

На текущий момент Team Spirit делит первую строчку с южноамериканской HEROIC, которая также начала второй этап ивента с победы. Следующим соперником «спиритов» станет OG. Матч «драконов» с европейской командой запланирован на 21:00 по московскому времени.

Чемпионат Riyadh Masters 2024 проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.