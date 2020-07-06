Японский психиатр уверен, что фигуристки у Этери вырастают марионетками. Может, это просто зависть?

«Избавляется от учениц». Почему Тутберидзе поставили в один ряд с тренерами-преступниками

Этери Тутберидзе часто упрекают в чрезмерной жёсткости по отношению к ученицам и неумении работать со взрослыми фигуристками.

Но японское издание ELLE пошло ещё дальше. Тренера, которого в России считают национальным достоянием, открыто назвали токсичным и поставили в один ряд с насильниками и мошенником.

Что это вообще такое?

Грубая атака зарубежных завистников на гениального российского тренера?

Или отношения Тутберизде с подопечными действительно далеки от здоровых?

Сбой программы. Почему в фигурном катании у Тутберидзе побеждают только дети 13-летняя победительница чемпионата мира Камила Валиева проговорилась.

Нездоровые отношения в спорте

Японская версия журнала ELLE опубликовала цикл статей, посвящённых токсичным отношениям в разных сферах жизни. В том числе авторы проекта подняли вопрос токсичного, или нездорового, влияния спортивных тренеров и менеджеров на своих воспитанников.

Статья увидела свет ещё в середине марта, незадолго до отменённого чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале. Однако в России материал заметили и растиражировали только в начале июля – за неделю до церемонии вручения наград ISU Skating Awards, где Тутберидзе представлена в номинации «лучший тренер».

Резонансный материал основан на анализе психиатра Кономи Кимуры, которая сотрудничает с паралимпийской сборной Японии и академией футбольного «Реала». Специалист выделила четыре типа нездоровых отношений в спорте и каждый подкрепила конкретными примерами.

«В глазах Алины я прочитала мольбу: «Помогите!». Тутберидзе не собирается щадить Загитову Загитова принесла своему тренеру все возможные победы. Благодарность Тутберидзе выглядит странно.

«Тренер избавляется от учениц»

Кейс Тутберидзе озаглавлен «Токсичный тренер, который избавляется от спортсменов». Кимура констатирует, что подопечные Тутберидзе выигрывают медали до наступления физиологических изменений в организме.

«Некоторые из этих фигуристок страдают от расстройств питания и очень рано завершают карьеру.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая ушла из спорта в 19 лет, а серебряного призёра Игр-2018 Евгению Медведеву назвали предательницей после переезда в Канаду», — пишет психиатр.

Кимура считает, что у спортсменов вырабатывается зависимость от тренеров, которая позволяет наставнику манипулировать подопечным.

«Если человек полностью сосредоточен на спорте, у него возрастает необходимость принадлежать тренеру. Это ловушка, ведь чем больше вы зависите от своей принадлежности, тем легче вами руководить. Когда время тренировок сокращается, может появиться мысль, что вас бросили. Работа тренера заключается в развитии независимости спортсмена. В противном случае человек вырастает марионеткой тренера, и даже не имеет контроля над собственным телом», — считает Кимура.

Уход от Тутберидзе – роковая ошибка? Как сложилась судьба бывших учениц Этери Трусовой точно не стоит смотреть на примеры других учениц, ушедших от Тутберидзе. Их спортивная судьба незавидна.

По словам специалиста, юные фигуристки боятся повторить путь старших коллег и оказаться ненужными своему тренеру, что ведёт к расстройству пищевого поведения.

«Необходимо спрашивать собственное мнение и заставлять себя думать. Если вы худеете только потому, что вам так сказали, то это нужно не вам, а тренеру. Это лишь действие для того, чтобы не рассердить тренера», – констатирует Кимура.

Тутберидзе поставили в один ряд с насильниками

В принципе, в анализе японского психиатра никаких радикальных выводов не содержится. Требовательность Тутберидзе всем давно известна, как и жёсткий контроль за весом в её группе. Да и вопрос беспрекословного подчинения юных учениц своему тренеру не раз обсуждался.

Возмущение у болельщиков вызвало другое. Во-первых, обвинения в том, что Тутберидзе избавляется от своих спортсменов. Во-вторых, содержание остальных кейсов. Тутберидзе в рамках статьи поставили в один ряд с тренерами-преступниками: французским тренером по фигурному катанию Жилем Бейером и корейским специалистом по шорт-треку Чо Чже Бомом, которых обвиняют в сексуальном насилии над подопечными, а также бейсбольным менеджером Алексом Корой, отстранённым за мошенничество.

Японцы завидуют Тутберидзе?

Методы работы Тутберидзе действительно вызывают много споров как в России, так и за рубежом. Одни считают их излишне жёсткими и даже авторитарными, другие – оправданными и правильными. И пока её ученицы побеждают, ожидать конца дискуссии не стоит.

Ничего удивительного в том, что японское издание при анализе проблемы токсичных отношений в спорте обратилось именно к примеру Тутберидзе. Но то, что её поставили в один ряд с насильниками, – это слишком. Куда логичнее было бы привести ещё несколько примеров нестандартных отношений между тренерами и учениками, тем более их в спорте пруд пруди.

А так материал ELLE выглядит как очередная атака на успешного российского тренера, чьи ученицы раз за разом побеждают японских фигуристок.