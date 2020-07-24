Минус один. Российские фигуристы не получили максимум путёвок на чемпионат мира

Следующий сезон в фигурном катании получится усечённым. Уже отменена юниорская серия Гран-при, под большим вопросом взрослый Гран-при и серия «челленджер». Но если с этими потерями ещё можно свыкнуться, то отмена второго подряд чемпионата мира станет тяжелейшим ударом как по индустрии фигурного катания, так и по целому поколению талантливых спортсменов.

Поэтому организаторы просто обязаны сделать всё возможное и невозможное, чтобы предолимпийский чемпионат планеты в Стокгольме не повторил судьбу турнира в Монреале – хоть без зрителей, хоть в онлайн-формате, но всё же состоялся. В этой связи новость о распределении квот для участия в чемпионате мира — 2021 настраивает на позитивный лад.

Только жаль, что Россия не смогла получить максимум путёвок на главный турнир сезона.

Почему у России не будет максимального состава

Распределение квот для участия в следующем чемпионате мира происходит на основании результатов прошлого турнира. С учётом того, что мартовский чемпионат в Монреале не состоялся из-за пандемии коронавируса, Международный союз конькобежцев при определении национального состава участников соревнований в Стокгольме руководствовался итогами чемпионата мира — 2019 в Сайтаме.

На чемпионате мира в 2021 году сборная России будет иметь максимальное представительство в женском одиночном катании, парных соревнованиях и танцах – по три участника. Чуть-чуть недобрали до максимума лишь мужчины-одиночники. На чемпионате планеты — 2019 Михаил Коляда стал шестым, Андрей Лазукин – 10-м, Александр Самарин – 12-м. А для сохранения квоты в три спортсмена сумма мест двух лучших фигуристов от нашей страны не должна была превышать 13.

Ходят слухи, что начало сезона по фигурному катанию под угрозой. Хоть бы это было правдой! Болельщики наконец-то смогут увидеть серию битв сильнейших фигуристов в России.

С прицелом на Олимпиаду

Возможность выставить на турнир трёх одиночников вместо двух вряд ли бы серьёзно увеличила шансы России на медаль в этом виде, однако повод для расстройства всё равно есть. В последнее время российские фигуристы на подъёме. Здорово прибавил Дмитрий Алиев, громко заявляют о себе перспективные Артур Даниелян, Макар Игнатов и чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, не опускают рук уже опытные Михаил Коляда и Александр Самарин. Для каждого из них поездка на чемпионат мира за год до Олимпиады была бы невероятно полезна и значима, и максимальная квота России очень бы пригодилась. Однако теперь в сборной России намечается просто сумасшедшая конкуренция за путёвки в Стокгольм.

Кроме того, от результатов чемпионата мира в Стокгольме будет зависеть распределение квот на Олимпийские игры. Чтобы увидеть в Пекине сразу трёх наших парней, в Стокгольме двум российским фигуристам необходимо показать сумму мест, равную или меньшую 13. Очевидно, что втроём с этой задачей было бы справиться гораздо легче, а в нынешних условиях у наших фигуристов фактически не будет права на ошибку.

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Коронавирус лишил Россию путёвки на чемпионат мира?

Ещё обиднее оттого, что при нормальном развитии событий, без коронавируса и его последствий, Россия имела хорошие шансы добиться максимальной квоты на чемпионат мира — 2021 по спортивному принципу. Женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты были нацелены на самые высокие места в Монреале и наверняка выполнили бы установленные критерии.

Что касается мужчин, то чемпиону Европы Дмитрию Алиеву и сенсационному серебряному призёру чемпионата континента Артуру Даниеляну было по силам занять, к примеру, третье и десятое или четвёртое и девятое места. Пусть и при благоприятном стечении обстоятельств.

Артур Даниелян Фото: РИА Новости

США дышат в спину

В целом же распределение квот для участия в чемпионате мира — 2021 выглядит логичным и вполне позитивным для сборной России. Даже недосчитавшись одного одиночника, Россия всё равно удерживает лидерство по числу своих фигуристов среди участников чемпионата мира. У США в общей сложности 10 квот, у Канады и Японии – по 8, у Китая и Италии – по 7.

Пусть сам факт численного превосходства ещё не гарантирует обилие медалей, а за каждую из 11 путёвок на внутренней арене развернётся упорная борьба, уже сейчас можно предполагать, что сборная России будет претендовать на победу в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира в Стокгольме.

Главное, чтобы он всё-таки состоялся.