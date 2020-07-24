Минус один. Российские фигуристы не получили максимум путёвок на чемпионат мира

Следующий сезон в фигурном катании получится усечённым. Уже отменена юниорская серия Гран-при, под большим вопросом взрослый Гран-при и серия «челленджер». Но если с этими потерями ещё можно свыкнуться, то отмена второго подряд чемпионата мира станет тяжелейшим ударом как по индустрии фигурного катания, так и по целому поколению талантливых спортсменов.
Поэтому организаторы просто обязаны сделать всё возможное и невозможное, чтобы предолимпийский чемпионат планеты в Стокгольме не повторил судьбу турнира в Монреале – хоть без зрителей, хоть в онлайн-формате, но всё же состоялся. В этой связи новость о распределении квот для участия в чемпионате мира — 2021 настраивает на позитивный лад.
Только жаль, что Россия не смогла получить максимум путёвок на главный турнир сезона.
Почему у России не будет максимального состава
Распределение квот для участия в следующем чемпионате мира происходит на основании результатов прошлого турнира. С учётом того, что мартовский чемпионат в Монреале не состоялся из-за пандемии коронавируса, Международный союз конькобежцев при определении национального состава участников соревнований в Стокгольме руководствовался итогами чемпионата мира — 2019 в Сайтаме.
На чемпионате мира в 2021 году сборная России будет иметь максимальное представительство в женском одиночном катании, парных соревнованиях и танцах – по три участника. Чуть-чуть недобрали до максимума лишь мужчины-одиночники. На чемпионате планеты — 2019 Михаил Коляда стал шестым, Андрей Лазукин – 10-м, Александр Самарин – 12-м. А для сохранения квоты в три спортсмена сумма мест двух лучших фигуристов от нашей страны не должна была превышать 13.
С прицелом на Олимпиаду
Возможность выставить на турнир трёх одиночников вместо двух вряд ли бы серьёзно увеличила шансы России на медаль в этом виде, однако повод для расстройства всё равно есть. В последнее время российские фигуристы на подъёме. Здорово прибавил Дмитрий Алиев, громко заявляют о себе перспективные Артур Даниелян, Макар Игнатов и чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев, не опускают рук уже опытные Михаил Коляда и Александр Самарин. Для каждого из них поездка на чемпионат мира за год до Олимпиады была бы невероятно полезна и значима, и максимальная квота России очень бы пригодилась. Однако теперь в сборной России намечается просто сумасшедшая конкуренция за путёвки в Стокгольм.
Кроме того, от результатов чемпионата мира в Стокгольме будет зависеть распределение квот на Олимпийские игры. Чтобы увидеть в Пекине сразу трёх наших парней, в Стокгольме двум российским фигуристам необходимо показать сумму мест, равную или меньшую 13. Очевидно, что втроём с этой задачей было бы справиться гораздо легче, а в нынешних условиях у наших фигуристов фактически не будет права на ошибку.
Коронавирус лишил Россию путёвки на чемпионат мира?
Ещё обиднее оттого, что при нормальном развитии событий, без коронавируса и его последствий, Россия имела хорошие шансы добиться максимальной квоты на чемпионат мира — 2021 по спортивному принципу. Женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты были нацелены на самые высокие места в Монреале и наверняка выполнили бы установленные критерии.
Что касается мужчин, то чемпиону Европы Дмитрию Алиеву и сенсационному серебряному призёру чемпионата континента Артуру Даниеляну было по силам занять, к примеру, третье и десятое или четвёртое и девятое места. Пусть и при благоприятном стечении обстоятельств.
Артур Даниелян
Фото: РИА Новости
США дышат в спину
В целом же распределение квот для участия в чемпионате мира — 2021 выглядит логичным и вполне позитивным для сборной России. Даже недосчитавшись одного одиночника, Россия всё равно удерживает лидерство по числу своих фигуристов среди участников чемпионата мира. У США в общей сложности 10 квот, у Канады и Японии – по 8, у Китая и Италии – по 7.
Пусть сам факт численного превосходства ещё не гарантирует обилие медалей, а за каждую из 11 путёвок на внутренней арене развернётся упорная борьба, уже сейчас можно предполагать, что сборная России будет претендовать на победу в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира в Стокгольме.
Главное, чтобы он всё-таки состоялся.
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