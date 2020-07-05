Ходят слухи, что начало сезона по фигурному катанию под угрозой. Хоть бы это было правдой!

В начале июля в прессе появилась информация о том, что все международные турниры по фигурному катанию до конца 2020 года находятся под угрозой отмены. Официальные источники пока никак не подтверждают этот слух, но многих болельщиков, с нетерпением ожидающих старта сезона, он заставил поволноваться.

Впрочем, даже если этот слух окажется правдой, российским болельщикам расстраиваться не стоит. В любом случае наши фигуристы будут соревноваться, и происходить это будет на российских стартах. Представляете, что будет твориться, например, в женском катании?

Им что, лёд не нужен? Почему Медведева и Загитова не тренируются со сборной России Зато две лучшие фигуристки страны уже вовсю работают на закрытой базе. Условия – максимально жёсткие.

Прежде всего, конечно, стоит ориентироваться на официальную информацию. Она же такова, что отменены два этапа юниорской серии Гран-при в Канаде и Японии. Другой официальной информации о каких-то отменах нет. А в Федерации фигурного катания России выразили надежду, что все запланированные на осень старты состоятся в полном объёме.



Но если коллеги из «Спорт-экспресса», где появился слух об отмене, будут правы и международный сезон в календарном году уже завершён, ничего плохого в этом точно нет.



Наоборот – как же хочется, чтобы эти слухи оказались правдой!



Вот что будет отменено, если это случится? Серия Гран-при и челленджеры? Да и бог с ними!



Всё равно на этапы серии Гран-при в каждом виде программы из-за особенностей жеребьёвки приезжает не более четырёх сильных участников, способных биться за призовые места, и наблюдать за соперничеством порой просто скучно. А челленджеры зачастую нужны только для мировых рекордов – у фаворитов соперников нет, они могут кататься без давления.



Российские фигуристы будут участвовать в этапах Кубка России и чемпионате страны. Обычно этапы национального Кубка лидеры посещают крайне редко. Разве только затем, чтобы набрать форму, да иногда для того, если старт вдруг оказывается отборочным. Помните же историю битвы между Елизаветой Туктамышевой и Евгений Медведевой перед чемпионатом мира в Сайтаме?

Вокруг Загитовой не утихают скандалы. Но фанаты по-прежнему считают её ангелом Репутацию чемпионки уже не назовёшь идеальной. А ведь раньше Алина была образцом поведения.

Сейчас же битвы будут на каждом старте. Ведь каждый старт будет собирать невиданный до этого состав участников. На чемпионате России, понятно, соберутся все, но и какой-то из этапов Кубка тоже может собрать состав, до которого любому чемпионату мира далеко. Особенно в женском катании.



И однозначно на турнирах с таким составом участников побеждать будут те, кто действительно окажется сильнее во всём – физически, технически, ментально.

Заперта в России. Медведева рискует испортить себе сезон из-за грубого просчёта Россиянка уехала от своего тренера, чтобы подзаработать. А теперь не может к нему вернуться.

Отечественному телевидению вообще раздолье, только организовывай трансляции и подсчитывай рейтинги.



По факту главный турнир текущего года отменён ещё в начале марта. Как и многие другие крупнейшие соревнования 2020-го, чемпионат мира по фигурному катанию пал жертвой пандемии коронавируса.



Жаль, что наши болельщики так и не увидели, как кто-то из тройки Косторная – Щербакова – Трусова станет новой чемпионкой мира, как танцоры Синицына и Кацалапов вновь обыграют французов, а спортивные пара Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов зарубятся между собой.

Больше не тайна. Когда же фигурное катание вернётся с карантина? Ждать не так уж долго!

Зато теперь есть шанс, что все сильнейшие фигуристы страны наконец-то будут на регулярной основе выступать перед родной публикой. ВСЕ сильнейшие, включая тех, кто даже на чемпионат мира никак бы не попал – Алину Загитову и Евгению Медведеву.



И главным турниром года, кульминацией всего станет не чемпионат мира, а чемпионат России.



На этом сумасшедший 2020-й можно будет закрывать. И готовиться к чемпионату мира — 2021.