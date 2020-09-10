«Совести у тебя нет!» Неужели Загитовой абсолютно наплевать на своих болельщиков?

Поведение Алины Загитовой уже возмущает не только нейтральных болельщиков фигурного катания, но и личных поклонников спортсменки. Олимпийская чемпионка проявила неуважение в первую очередь к своим же фанатам, снявшись с контрольных прокатов сборной России за три дня до их начала. Причём не из-за травмы или форс-мажора, а ради работы в шоу Первого канала.

Неужели Загитовой абсолютно наплевать на своих болельщиков?

Солд-аут имени Загитовой

Происходящее вокруг Загитовой всё больше напоминает цирк, причём роль клоунов, судя по всему, отводится болельщикам. Алина попала в состав сборной России на сезон-2020/2021 и даже заехала на сбор в Новогорск, но на этом предпосылки к её возвращению на лёд были исчерпаны. Поступление на очную форму обучения и работа ведущей в «Ледниковом периоде» явно намекали, что выступать на топ-уровне Загитова не собирается.



Логично, что отсутствие Алины среди участниц этапов Кубка России многие расценили как официальное объявление о завершении карьеры. Однако руководство федерации поспешило сгладить углы. Мол, Загитова выступит на контрольных прокатах сборной России, а там будет видно. Сама спортсменка по традиции хранила молчание, но это не помешало её фанатам активно скупать билеты на прокаты, бронировать гостиницы в Москве и приобретать билеты на поезда и самолёты.



Все понимали, что два выступления в «Мегаспорте» могут стать для Алины последними в карьере. Люди мечтали ещё раз увидеть полноценные прокаты Загитовой, одарить её своей любовью и лично поблагодарить за всё, что она успела сделать за короткую, но яркую карьеру. Ради этого поклонники готовы были преодолевать тысячи километров и платить отнюдь не маленькие деньги. Конечно, некорректно говорить, что на контрольные прокаты хотели попасть только из-за Алины, но её фанаты точно внесли значительный вклад в итоговый солд-аут.

Копия Плющенко. Как Загитова зарабатывает миллионы на прошлых победах Алина снимается в рекламе и получает зарплату, не выступая. Никого не напоминает?

Без уважительной причины

Объявление о снятии Загитовой с контрольных прокатов было не столько неожиданным, сколько циничным. Хотя в продолжение её карьеры уже почти никто не верит, она остаётся действующей фигуристкой сборной России, а потому не может не участвовать в контрольных прокатах без уважительной причины. И в качестве таковой Алина назвала работу ведущей в развлекательном проекте «Ледниковый период».



«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — объяснила свой поступок чемпионка.

«Совесть-то должна быть!»

Если на понимание федерации Загитова ещё может рассчитывать, то как быть с болельщиками? Поклонники её таланта чувствуют себя обманутыми, о чём открыто говорят в комментариях:



— Жаль, очень жаль. А ведь говорила, что не представляет жизнь без фигурного катания и спорта.



— Почему ты так не уважаешь своих болельщиков?



— У остальных травмы, а у Алины очередной каприз.



— Нельзя заранее предупредить, что не будешь участвовать в прокатах? Люди из-за тебя деньги тратили.



— Алин, обратись к болельщикам, они же билеты на тебя купили. А то вся эта махина фанатов обратиться против тебя!



— Зачем так надо было ранить своих же фанатов?



— Совести у тебя нет. Разочарована.



— Так своих поклонников не унижал никто. Люди билеты купили, для тебя это, конечно, не деньги, но совесть-то должна быть! Раньше сказать не могла?

«Пусть она осмыслит свою жизнь». Зачем Загитова стала ведущей Первого канала? Работа на телевидении не помешала Евгении Медведевой вернуться на лёд. Но нужно ли это Алине?

Полное неуважение к болельщикам

Болельщиков можно понять, ведь снятие за три дня прокатов не из-за травмы – это самое настоящее «кидалово». В фигурном катании было много героев, вызывавших неоднозначную реакцию у публики, но такого максимально неуважительного отношения к своим же фанатам, пожалуй, никто себе прежде не позволял.

Трудно поверить, что ещё 8 сентября Алина собиралась кататься, а 9-го передумала. Не исключено, что с объявлением тянули, чтобы продать все билеты. Конечно, их по-прежнему можно вернуть, но вряд ли многие будут этим заниматься, тем более солидная часть фанатов специально запланировала поездку в Москву на фигурное катание.



Но главная претензия, которую стоит предъявить Алине, носит куда более глобальный характер, чем некрасивый отказ от участия в контрольных прокатах. Загитова уже полгода если не обманывает, то вводит болельщиков в заблуждение, даря ложную надежду. Кажется, что такое отношение к собственным фанатам может допустить лишь тот, кому на них абсолютно наплевать.



И наивно думать, что на этом вождение поклонников за нос завершится.