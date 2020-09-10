«Совести у тебя нет!» Неужели Загитовой абсолютно наплевать на своих болельщиков?

Поведение Алины Загитовой уже возмущает не только нейтральных болельщиков фигурного катания, но и личных поклонников спортсменки. Олимпийская чемпионка проявила неуважение в первую очередь к своим же фанатам, снявшись с контрольных прокатов сборной России за три дня до их начала. Причём не из-за травмы или форс-мажора, а ради работы в шоу Первого канала.
Неужели Загитовой абсолютно наплевать на своих болельщиков?
Солд-аут имени Загитовой
Происходящее вокруг Загитовой всё больше напоминает цирк, причём роль клоунов, судя по всему, отводится болельщикам. Алина попала в состав сборной России на сезон-2020/2021 и даже заехала на сбор в Новогорск, но на этом предпосылки к её возвращению на лёд были исчерпаны. Поступление на очную форму обучения и работа ведущей в «Ледниковом периоде» явно намекали, что выступать на топ-уровне Загитова не собирается.
Логично, что отсутствие Алины среди участниц этапов Кубка России многие расценили как официальное объявление о завершении карьеры. Однако руководство федерации поспешило сгладить углы. Мол, Загитова выступит на контрольных прокатах сборной России, а там будет видно. Сама спортсменка по традиции хранила молчание, но это не помешало её фанатам активно скупать билеты на прокаты, бронировать гостиницы в Москве и приобретать билеты на поезда и самолёты.
Все понимали, что два выступления в «Мегаспорте» могут стать для Алины последними в карьере. Люди мечтали ещё раз увидеть полноценные прокаты Загитовой, одарить её своей любовью и лично поблагодарить за всё, что она успела сделать за короткую, но яркую карьеру. Ради этого поклонники готовы были преодолевать тысячи километров и платить отнюдь не маленькие деньги. Конечно, некорректно говорить, что на контрольные прокаты хотели попасть только из-за Алины, но её фанаты точно внесли значительный вклад в итоговый солд-аут.
Без уважительной причины
Объявление о снятии Загитовой с контрольных прокатов было не столько неожиданным, сколько циничным. Хотя в продолжение её карьеры уже почти никто не верит, она остаётся действующей фигуристкой сборной России, а потому не может не участвовать в контрольных прокатах без уважительной причины. И в качестве таковой Алина назвала работу ведущей в развлекательном проекте «Ледниковый период».
«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — объяснила свой поступок чемпионка.
«Совесть-то должна быть!»
Если на понимание федерации Загитова ещё может рассчитывать, то как быть с болельщиками? Поклонники её таланта чувствуют себя обманутыми, о чём открыто говорят в комментариях:
— Жаль, очень жаль. А ведь говорила, что не представляет жизнь без фигурного катания и спорта.
— Почему ты так не уважаешь своих болельщиков?
— У остальных травмы, а у Алины очередной каприз.
— Нельзя заранее предупредить, что не будешь участвовать в прокатах? Люди из-за тебя деньги тратили.
— Алин, обратись к болельщикам, они же билеты на тебя купили. А то вся эта махина фанатов обратиться против тебя!
— Зачем так надо было ранить своих же фанатов?
— Совести у тебя нет. Разочарована.
— Так своих поклонников не унижал никто. Люди билеты купили, для тебя это, конечно, не деньги, но совесть-то должна быть! Раньше сказать не могла?
Полное неуважение к болельщикам
Болельщиков можно понять, ведь снятие за три дня прокатов не из-за травмы – это самое настоящее «кидалово». В фигурном катании было много героев, вызывавших неоднозначную реакцию у публики, но такого максимально неуважительного отношения к своим же фанатам, пожалуй, никто себе прежде не позволял.
Трудно поверить, что ещё 8 сентября Алина собиралась кататься, а 9-го передумала. Не исключено, что с объявлением тянули, чтобы продать все билеты. Конечно, их по-прежнему можно вернуть, но вряд ли многие будут этим заниматься, тем более солидная часть фанатов специально запланировала поездку в Москву на фигурное катание.
Но главная претензия, которую стоит предъявить Алине, носит куда более глобальный характер, чем некрасивый отказ от участия в контрольных прокатах. Загитова уже полгода если не обманывает, то вводит болельщиков в заблуждение, даря ложную надежду. Кажется, что такое отношение к собственным фанатам может допустить лишь тот, кому на них абсолютно наплевать.
И наивно думать, что на этом вождение поклонников за нос завершится.
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