«Пусть она осмыслит свою жизнь». Зачем Загитова стала ведущей Первого канала?

Про то, будет ли Алина Загитова продолжать спортивную карьеру, ничего по-прежнему неизвестно. Контрольные прокаты фигуристов сборной должны пройти уже через несколько дней, а болельщики до сих пор ничего не знают о планах олимпийской чемпионки. Зато официально известно, что Алина станет телеведущей Первого канала и будет работать на популярном шоу «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным. Это конец спортивной карьеры?

Копия Плющенко. Как Загитова зарабатывает миллионы на прошлых победах Алина снимается в рекламе и получает зарплату, не выступая. Никого не напоминает?

Занятость – четыре дня в месяц

Главный продюсер шоу Илья Авербух уверен, что участие в проекте никак не повлияет на шансы Загитовой продолжить выступать на соревнованиях. Дело в том, что работа на Первом канале должна занять у Алины всего четыре дня в месяц. Съёмки будут проходить один раз в неделю по вторникам. Вроде бы, на первый взгляд, ничего страшного. В теории это не должно кардинально помешать тренировочному процессу.



Но проговорился напарник Алины по «Ледниковому периоду» Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион рассказал, что Загитова много работает с преподавателем по постановке речи. А Первый канал опубликовал видео с репетиции новых ведущих. Совершенно очевидно, что на такую работу придётся тратить больше времени, чем один день в неделю. Загитова – новичок в шоу-бизнесе, и для того, чтобы выглядеть там достойно, дня съёмок с листа будет мало.

Также не стоит забывать, что Алина поступила на очное отделение в РАНХиГС. И если фигуристка намерена отнестись к учёбе серьёзно, то времени на полноценные тренировки не будет физически. И тут перед олимпийской чемпионкой встаёт вопрос приоритетов. Конечно, всегда можно, например, перевестись на заочное отделение или найти другие варианты.



Но пока никто не знает, как поступит Алина Загитова.

«Пусть она сама осмыслит жизнь»

Большинство людей из мира фигурного катания поддержало решение Алины. Так, известный тренер Инна Гончаренко считает, что Загитова вправе распоряжаться своей жизнью так, как захочет.



«Не надо дёргать человека, для неё сейчас непростой момент в жизни, когда она и поступила в институт, и имеет приглашения в различные проекты, поэтому пусть она осмыслит свою жизнь. А нам надо принять с уважением любое решение нашей любимой заслуженной спортсменки, которая всем всё доказала. Решит она продолжать – отлично. Решит по-другому – это её жизнь».

Загитова бросила фигурное катание. Или нет? Хватит играть на нервах болельщиков! «Уйти красиво» — не про Алину.

«Загитова больше никогда не выйдет на соревнования»

А вот заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова воздержалась от позитивных откликов о новой работе Загитовой. Больше того, Татьяна Анатольевна уверена, что на льду на серьёзных турнирах болельщики Алину больше не увидят. Вообще никогда.



«Надо спросить её тренера и её саму, какие у них планы, а уж точно не меня. Потому что я свою точку зрения высказала в прошлом году. Когда она заявила, что делает приостановку, я сказала, что больше она не выйдет на соревнования никогда. И по сей день мне так кажется».

Медведева же смогла!

Нельзя не вспомнить, что в 2018 году чемпионка мира Евгения Медведева также была ведущей «Ледникового периода», работая на проекте «Дети». Но это не помешало ей в следующей сезоне полноценно вернуться и взять бронзовую медаль чемпионата мира.



«Как мы помним, Медведева вела телевизионный проект, а потом выступала. Очень правильно, что Алина пробует себя в разных вещах. Когда, если не сейчас? Тот факт, что она раз в неделю будет вести «Ледниковый период», никак не будет мешать тренировкам», – размышляет олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Прыжок против правил. Как Медведева одержала единственную победу над Загитовой Дерзкая выходка чемпионки удивила даже Тутберидзе.

Суровая реальность

Но все эти размышления и позитив разбиваются об объективную реальность. На Татьяну Тарасову уже набросились фанаты Алины за её высказывание о том, что их кумир уже по сути закончила карьеру. Но такая резкая реакция болельщиков Загитовой, похоже, связана как раз с тем, что Тарасова попала в точку. А это обидно признать и тяжело принять.



Зачем же Загитова стала телеведущей? Ответ прост: судя по всему, выходить на лёд олимпийской чемпионке больше неинтересно. За Алиной выстроилась очередь из рекламодателей, ей предлагают участие в различных телепроектах. Совсем скоро она наверняка станет звездой шоу-бизнеса и будет мелькать на ТВ и в интернете ещё чаще, чем раньше.



И зачем ей в этой ситуации вообще фигурное катание?