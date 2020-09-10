«Нечестно». Почему Трусова обиделась на судей после победы над Загитовой

Уникальная и неповторимая Александра Трусова входила в свой первый взрослый сезон в ранге абсолютного фаворита. «Русская ракета» с её чудо-прыжками в четыре оборота ворвалась в женское фигурное катание с сумасшедшей энергией. Саша изумляла болельщиков четверными, собирала уверенные победы и била мировые рекорды.



Трусова настолько поверила в себя, что даже после знаковой победы над Загитовой открыто усомнилась в объективности судей.

«Суммы известны». Плющенко «перекупил» Трусову, чтобы отомстить Тутберидзе? Неужели 15-летняя фигуристка ушла от тренера ради денег?

Ставка на четверные

Четверные прыжки исполняли и до Трусовой, но именно Саша стала символом технической революции в фигурном катании. Каждое её выступление превращалось в настоящее цирковое представление. Люди смотрели на лёд и поражались, с каким бесстрашием маленькая девочка крутит эти фантастические четыре оборота.



С эстетической точки зрения катание Александры вызывало вопросы, но Трусова и не скрывала, что делает ставку на прыжки. Тем более, что на юниорском уровне этот расчёт редко давал сбой. В случае успеха этой стратегии на взрослых турнирах вектор развития женского фигурного катания мог окончательно сместиться в сторону сложности. И в начале сезона-2019/20 казалось, что она просто не может проиграть.



На первом же взрослом турнире Саша выдала на-гора три чистых четверных в произвольной программе и отобрала два мировых рекорда у Алины Загитовой. По любопытному совпадению, уже на следующем старте этих фигуристок ждала очная встреча.

Трусова сделала прыжок, который даже мужчинам даётся с трудом. Плющенко научил? Доказательств Евгений не предъявил. Но если его заявление – правда, это потрясающе!

Четыре по четыре

Необычный формат командного турнира Japan Open как нельзя лучше подходил для экспериментов. В каждой из трёх команд было по два одиночника и две одиночницы, а соревнования включали только произвольную программу. Трусова и Загитова представляли Европу вместе с Хавьером Фернандесом и Денисом Васильевым. Формально наши девушки находились в одной команде, но, конечно, Трусовой хотелось как можно лучше показать себя на фоне лучшей фигуристки прошлого сезона.



Саша заявила сразу четыре четверных прыжка и, к восторгу болельщиков, не допустила ни одного падения. Сольные сальхов и лутц и вовсе получились безукоризненными, а тулупы, несмотря на не лучшие выезды, фигуристка превратила в каскады. Зрители были в полном шоке и ещё долго



не могли отойти от увиденного. Трусова набрала 160,53 балла и на шесть с лишним баллов превзошла Загитову. А вместе вытащили европейскую команду на общее первое место.

Первая схватка Трусовой и Загитовой. Всё, лидер женского катания определён? Трусова вновь покорила весь мир, впервые в истории исполнив четыре четверных. Загитова уступила по баллам, но тоже выиграла. Как так вышло?

Арбитры расстроили Трусову

Не меньше потрясающего выступления Трусовой поразила её реакция на оценки. За технику арбитры поставили Саше 97,51 балла (больше, чем кому-либо когда-либо!), но российская спортсменка всё равно была недовольна!



Сидя в «кисс энд край», она разоткровенничалась с латвийским партнёром по команде Европы Денисом Васильевым: «Чуть-чуть опять не хватило до 100. Опять два балла. Прошлый я с тремя (четверными) каталась, а здесь с четырьмя – всё равно. Нечестно».

Подростковый максимализм

В поведении юной фигуристки прослеживался подростковый максимализм, который потом сыграл с ней неприятную шутку. Трусова упрямо ставила в произвольную программу по четыре и даже пять четверных, но с того неофициального коммерческого турнира в Японии больше ни разу не откатала без падений. Постоянные ошибки привели к поражениям на главных стартах и вынудили задуматься о смене тренера.



Отсутствие ожидаемого доминирования «русской ракеты» в прошлом сезоне показывает, что фигурное катание – это по-прежнему фигурное катание, а не конкурс прыжков на коньках. Осталось понять: согласится ли с этим в новом сезоне сама Трусова, или всё же продолжит гнуть привычную линию.