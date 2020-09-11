«Я вас не боюсь». Как Медведева отплатила Тутберидзе на чемпионате мира

В фигурном катании было множество скандалов, но ни один из них и рядом не стоял с побегом Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. После поражения Жени от Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнхачне фигуристка и тренер расстались по-плохому, затаив сильную обиду друг на друга.
Но ещё за пару лет до конфликта Медведева была главной и самой любимой ученицей Этери Георгиевны. На своём дебютном чемпионате мира Женя сполна отплатила тренеру за доверие и помогла пережить трудный период.
А за выбор произвольной программы Тутберидзе наверняка благодарна Медведевой до сих пор.
На смену Липницкой
После триумфа Юлии Липницкой в командном турнире на Олимпиаде в Сочи у «девочки в красном пальто» начались проблемы, и внимание её тренера быстро переключилось на новую восходящую звёздочку. Чемпионка мира среди юниоров Женя Медведева с первых же взрослых стартов показывала, что ей не зря прочили роль новой королевы фигурного катания.
До чемпионата мира в Бостоне она выиграла пять соревнований из шести, уступив только Елене Радионовой на этапе Гран-при в Москве. Юная россиянка каталась практически безошибочно и очень точно передавала на льду сложные, но понятные образы.
Личный подарок тренеру
Особенно проникновенной вышла произвольная программа на музыку из фильма «МЫ. Верим в любовь», получившая в народе название «Слышу, не слышу». На трогательный номер о слабослышащей девочке, постигающей мир звуков, хореографа Илью Авербуха вдохновила история Дианы Дэвис – дочери Этери Тутберидзе, с детства испытывавшей серьёзные проблемы со слухом.
Интересно, что изначально эта программа предназначалась для Липницкой, но Юля от неё отказалась, и именно Медведева подарила своему тренеру пронзительно личный номер. Наверняка Этери Георгиевна до сих пор благодарна бывшей ученице за эту работу.
В самом конце выступления Женя произносила на языке жестов: «Я вас не слышу, у меня идут мурашки от того, что я вас чувствую сердцем, я вас не боюсь, я вам открываюсь».
Объятия с Тутберидзе
Перед дебютным для Медведевой взрослым чемпионатом мира её наставница переживала непростой период. Незадолго до турнира в Бостоне от Тутберидзе ушли сразу два одиночника топ-уровня: Сергей Воронов и Адьян Питкеев. Теперь все надежды Этери Георгиевны были связаны исключительно с Медведевой, и Женя не подвела.
В короткой программе для Медведевой не всё сложилось идеально. После неудачного выезда с флипа Женя быстро сориентировалась и поменяла планы, присоединив тройной тулуп к риттбергеру, однако помарка всё равно не позволила ей стать лидером. После первого дня соревнований фаворитка уступала американке Грэйси Голд и соотечественнице Анне Погорилой, да и Эшли Вагнер, Елена Радионова и Сатоко Мияхара находились в опасной близости.
Конечно, диспозиция после короткой программы не могла не вызывать тревоги у болельщиков Медведевой, но выступление Жени в произвольной сняло все вопросы. Огромная арена в США стоя приветствовала невероятно драматичную постановку, а Тутберидзе, как казалось, с трудом сдерживала слёзы. Победу с мировым рекордом Этери Георгиевна и её любимая на тот момент фигуристка отметили крепкими объятиями в «кисс энд край».
Плата за доверие
15-летняя Женя Медведева принесла Тутберидзе первое в её тренерской карьере золото взрослого чемпионата мира, причём сделала это в очень непростой для наставницы момент. Да ещё и с программой, посвящённой её родному человеку.
Поэтому упрекать Медведеву в неблагодарности по отношению к Тутберидзе как минимум странно. Многие просто забывают, что Женя ещё на чемпионате мира в 2015 году сполна отплатила Этери за доверие.
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