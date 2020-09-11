«Я вас не боюсь». Как Медведева отплатила Тутберидзе на чемпионате мира

В фигурном катании было множество скандалов, но ни один из них и рядом не стоял с побегом Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. После поражения Жени от Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнхачне фигуристка и тренер расстались по-плохому, затаив сильную обиду друг на друга.

Но ещё за пару лет до конфликта Медведева была главной и самой любимой ученицей Этери Георгиевны. На своём дебютном чемпионате мира Женя сполна отплатила тренеру за доверие и помогла пережить трудный период.

А за выбор произвольной программы Тутберидзе наверняка благодарна Медведевой до сих пор.

На смену Липницкой

После триумфа Юлии Липницкой в командном турнире на Олимпиаде в Сочи у «девочки в красном пальто» начались проблемы, и внимание её тренера быстро переключилось на новую восходящую звёздочку. Чемпионка мира среди юниоров Женя Медведева с первых же взрослых стартов показывала, что ей не зря прочили роль новой королевы фигурного катания.

До чемпионата мира в Бостоне она выиграла пять соревнований из шести, уступив только Елене Радионовой на этапе Гран-при в Москве. Юная россиянка каталась практически безошибочно и очень точно передавала на льду сложные, но понятные образы.

Прыжок против правил. Как Медведева одержала единственную победу над Загитовой Дерзкая выходка чемпионки удивила даже Тутберидзе.

Личный подарок тренеру

Особенно проникновенной вышла произвольная программа на музыку из фильма «МЫ. Верим в любовь», получившая в народе название «Слышу, не слышу». На трогательный номер о слабослышащей девочке, постигающей мир звуков, хореографа Илью Авербуха вдохновила история Дианы Дэвис – дочери Этери Тутберидзе, с детства испытывавшей серьёзные проблемы со слухом.



Интересно, что изначально эта программа предназначалась для Липницкой, но Юля от неё отказалась, и именно Медведева подарила своему тренеру пронзительно личный номер. Наверняка Этери Георгиевна до сих пор благодарна бывшей ученице за эту работу.



В самом конце выступления Женя произносила на языке жестов: «Я вас не слышу, у меня идут мурашки от того, что я вас чувствую сердцем, я вас не боюсь, я вам открываюсь».

Объятия с Тутберидзе

Перед дебютным для Медведевой взрослым чемпионатом мира её наставница переживала непростой период. Незадолго до турнира в Бостоне от Тутберидзе ушли сразу два одиночника топ-уровня: Сергей Воронов и Адьян Питкеев. Теперь все надежды Этери Георгиевны были связаны исключительно с Медведевой, и Женя не подвела.



В короткой программе для Медведевой не всё сложилось идеально. После неудачного выезда с флипа Женя быстро сориентировалась и поменяла планы, присоединив тройной тулуп к риттбергеру, однако помарка всё равно не позволила ей стать лидером. После первого дня соревнований фаворитка уступала американке Грэйси Голд и соотечественнице Анне Погорилой, да и Эшли Вагнер, Елена Радионова и Сатоко Мияхара находились в опасной близости.



Конечно, диспозиция после короткой программы не могла не вызывать тревоги у болельщиков Медведевой, но выступление Жени в произвольной сняло все вопросы. Огромная арена в США стоя приветствовала невероятно драматичную постановку, а Тутберидзе, как казалось, с трудом сдерживала слёзы. Победу с мировым рекордом Этери Георгиевна и её любимая на тот момент фигуристка отметили крепкими объятиями в «кисс энд край».

Двойной удар. Как Медведева и Погорилая спасли честь России В последний день чемпионата золотую медаль себе и сборной принесла Евгения Медведева. Ещё одна россиянка, Анна Погорилая, завоевала бронзу.

Плата за доверие

15-летняя Женя Медведева принесла Тутберидзе первое в её тренерской карьере золото взрослого чемпионата мира, причём сделала это в очень непростой для наставницы момент. Да ещё и с программой, посвящённой её родному человеку.



Поэтому упрекать Медведеву в неблагодарности по отношению к Тутберидзе как минимум странно. Многие просто забывают, что Женя ещё на чемпионате мира в 2015 году сполна отплатила Этери за доверие.