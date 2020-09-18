«Золотой» наставник. Тренировки в Канаде стоили Медведевой баснословных денег

Сенсационное возвращение Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе затмило всё, что происходило в фигурном катании в последние месяцы. Удастся ли лучшему тренеру мира спасти карьеру некогда любимой ученицы? Вот главная интрига как минимум на предстоящий сезон.

Впрочем, уже сейчас очевидно, что смелый шаг принесёт Медведевой огромную выгоду. Даже если она продолжит срывать программы и больше не выиграет ни одного турнира. Жене больше не придётся тратить баснословные деньги на раскрученного канадского тренера, который так и не помог ей стать лучшей версией себя, но точно стал для Жени «золотым» наставником. Конечно, оценивать результаты этих вложений может только сама спортсменка, но как минимум в финансовом плане от расставания с Орсером она только выиграет.



Так во сколько же обошлась Медведевой двухлетняя командировка в Канаду?

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Медведева платила Орсеру из своего кармана

Окончательно решив покинуть группу Тутберидзе, Медведева оказалась перед выбором: завершить карьеру или начать сотрудничество с Брайаном Орсером. Другие варианты, по признанию самой фигуристки, она просто не рассматривала. В Торонто двукратная чемпионка мира обрела второй дом, новых товарищей и тренера-друга, которого ей так недоставало в России.



В «Крикет-клабе» Медведева столкнулась с принципиально иным форматом взаимоотношений спортсмена и наставника. Причём разница касалась не только тренировочного процесса, но и финансового вопроса. Если деятельность тренерского штаба Этери Тутберидзе финансируется из бюджетных источников, то Орсер работает так, как принято на Западе – берёт оплату за конкретное время, уделённое спортсмену. По словам Александра Горшкова, федерация возмещала Медведевой деньги за проживание в Канаде и перелёты на соревнования, однако услуги Орсера спортсменка оплачивала самостоятельно. https://www.championat.com/video/219053/

Сколько Орсер заработал на Медведевой

Конечно, Медведева вряд ли когда-то назовёт точную стоимость своего двухлетнего вояжа в Северную Америку, но порядок цифр понятен. Нынешняя ставка Орсера доподлинно неизвестна, но в 2010 году топовый специалист брал по $ 110 в час. Начиная работать с Медведевой, он уточнил, что стоимость его услуг с того момента возросла незначительно. Таким образом, в день Брайан, по всей видимости, получал от Евгении порядка $ 400-500.



По примерным подсчётам, Женя в сумме провела в Торонто около 18 месяцев, плюс Орсер сопровождал её на некоторых турнирах, где также не прекращался тренировочный процесс. Исходя из этого можно предположить, что непосредственно на тренировки с именитым наставником Медведева потратила как минимум $ 250 тыс. По нынешнему курсу получается чуть меньше 19 млн рублей.

Опыт без результата

Окупились ли столь существенные вложения, знает только сама спортсменка. В целом смысл в таких тратах точно был, ведь если бы не Орсер и не Канада, то Женя реально могла завершить карьеру. После Олимпиады в Пхёнчхане она почувствовала необходимость кардинально изменить свою жизнь и была готова за это заплатить. Наличие крупных спонсоров и востребованность в шоу давали ей определённую финансовую свободу, которой лишены большинство других российских фигуристов.



Другое дело, что в Торонто чемпионка ехала не только за новым опытом, но и за результатами, а вот с этим возникли проблемы. Если неожиданная бронза чемпионата мира в Сайтаме стала хорошим завершением трудного дебютного сезона, то дальше прогресса заметно не было.

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Возвращение на бюджет

Сколько бы ещё Медведева выдержала в Торонто, мы никогда не узнаем, поскольку тут вмешалась пандемия коронавируса. Вместе с соревнованиями отменились и шоу в Японии, где спортсмены уровня Медведевой получают более $ 10 тыс. за один выход на лёд.



Лишившись солидного заработка и столкнувшись с серьёзными проблемами при подготовке к сезону, Женя не могла не задуматься, что попытки вернуться на чемпионскую орбиту обходятся ей очень дорого. Не берусь утверждать, что финансовый фактор стал определяющим, но какую-то роль в решении Медведевой он наверняка сыграл. Да, ей придётся отдавать часть доходов от рекламы и шоу своей школе, зато тренировочный процесс снова будет оплачивать государство.



А значит, Женя может не бояться ни отмены шоу, ни массового оттока спонсоров. Естественно, пока попадает в сборную России по спортивному принципу.