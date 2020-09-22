Тутберидзе зажгла новую звезду. Но Акатьева рискует повторить судьбу Медведевой

Ученицы Этери Тутберидзе продолжают раздвигать границы возможного. Восходящая звезда мирового фигурного катания Софья Акатьева на этапе Кубка России повторила фантастическое достижение, не покорявшееся ни одной другой российской фигуристке.



Талантливой 13-летней спортсменке уже сейчас прочат победы на крупнейших турнирах и тотальное доминирование в женском одиночном катании. Кажется, на пути к олимпийскому золоту у Софьи есть лишь одна неустранимая помеха – дата рождения. На свои первые Игры фигуристка сможет поехать только в 18,5 лет.

Блистательная Акатьева рискует повторить судьбу Медведевой, которая на Олимпиаде не смогла выиграть конкуренцию у более юной соотечественницы.

Ошеломительный каскад

После завершения взрослых соревнований на этапе Кубка России в Сызрани всё внимание болельщиков было приковано к юниорам и в первую очередь к Софье Акатьевой. 13-летняя ученица Этери Тутберидзе была такой же безоговорочной фавориткой в своей категории, как Анна Щербакова среди взрослых, и с лёгкостью оправдала прогнозы.



В короткой программе Софья сразу ошеломила трибуны сложнейшим каскадом тройной аксель — тройной тулуп, который разом принёс ей 15 баллов. Если у соперниц и были иллюзии насчёт борьбы за победу, то своим выступлением в первый день Акатьева разметала их в пух и прах.

Права на видео принадлежат Первому каналу

Достойный ответ американке

После короткой программы Акатьева пообещала, что в произвольной будет пробовать четверной. И слово сдержала. Во время исполнения тулупа в четыре оборота спортсменка потеряла равновесие и коснулась льда рукой, но главное, что судьи посчитали элемент сделанным. А за секунды до этого Софья выполнила и тройной аксель. Таким образом, Акатьева повторила своё же феноменальное достижение, установленное всего две недели назад на первенстве Москвы в «Мегаспорте». Причём на этот раз элементы ультра-си получились ещё лучше и принесли ей значительно больше баллов.

Несмотря на богатое техническое оснащение более взрослых учениц Тутберидзе, никто из них даже не пробовал прыгать тройной аксель и четверной в одной программе. Единственной, кому удалось это сумасшедшее комбо до Акатьевой, была американка 15-летняя Алиса Лью. В прошлом сезоне мы видели попытки повторить достижение Лью на взрослом уровне, но ни Елизавета Туктамышева, ни Рика Кихира в этом не преуспели.



После умопомрачительного начала произвольной программы Софья уверенно исполнила все оставшиеся элементы и даже недокрученный в каскаде тулуп не смазал ощущения абсолютно роскошного и фееричного выступления. В сумме Акатьева набрала 230,83 балла и опередила ближайшую конкурентку на 43 с лишним балла. По взрослым этот результат гарантировал бы ей железобетонное второе место, причём большую часть 15-балльного отставания Софьи от Анны Щербаковой составляет разница в оценке за компоненты.

Права на видео принадлежат Первому каналу

«Неподходящая» дата рождения

Уже в 13 лет Акатьева поражает невероятно сложным контентом и умением собираться на ответственные соревнования. Эксперты и болельщики прочат Соне звёздное будущее и надеются на её доминирование на международной арене. У талантливой девочки действительно есть всё, чтобы собрать внушительную коллекцию престижных титулов, но вот подняться на вершину олимпийского пьедестала ей будет крайне тяжело.



Как бы это странно ни звучало, основное слабое место Акатьевой – дата рождения. Софья появилась на свет 7 июля 2007 года и по нынешним правилам сможет дебютировать на взрослом уровне в сезоне-2023/24. То есть в отличие от Алины Загитовой или Камилы Валиевой, к своей первой Олимпиаде Акатьева подойдёт не в 15 лет, а в 18,5. Очевидно, что избегать травм и сохранять четверные в течение трёх взрослых сезонов гораздо сложнее, чем выдать максимум в дебютный соревновательный год. Можно не сомневаться, что к 18-летию Акатьевой у неё за спиной появятся ещё более юные и техничные фигуристки.

Сезон в фигурном катании можно заканчивать? Победить Щербакову, похоже, просто нереально! Анна за неделю перекроила программу и вернула четверной прыжок. Ну и как с ней бороться?!

По следам Медведевой

Конечно, есть вероятность, что к Олимпиаде-2026 в Италии возрастной ценз будет поднят до 17 лет, и олимпийский сезон окажется для Софьи дебютным, но в противном случае ей предстоит пойти по пути Евгении Медведевой. Все помнят, как Женя ворвалась во взрослое катание и за два года потерпела лишь одно поражение. А потом получила травму и неожиданно для многих поклонников фигурного катания уступила более юной Загитовой в Пхёнчхане.



Понятно, что сравнивать Акатьеву с Медведевой пока преждевременно. Софье предстоит проделать колоссальный объём работы, чтобы повторить карьерный путь Евгении.



И совершить чудо, чтобы её история завершилась олимпийским хэппи-эндом.