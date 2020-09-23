«Терпеть надо, ты чё?!» Плющенко показал, как сурово воспитывает Гном Гномыча

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, ставший хедлайнером громких новостей про фигурное катание в прошедшее ковидное межсезонье, рассказал о своих принципах воспитания спортсменов, а заодно показал суровый воспитательный разговор с собственным сыном Александром. Уже не первый раз Плющенко призывает ребёнка продолжать тренировку, несмотря на болевые ощущения. И это вызывает бурную реакцию болельщиков. Но почему?

«В большом спорте только так»

Евгений Плющенко выложил в «Инстаграм» видео, на котором показал общение с семилетним Сашей. Посты Плющенко о младшем сыне – не эмоции, а тщательно продуманная акция. Любой подобный пост – гарантированный хайп, причём сам Плющенко предстаёт воспитателем, который убеждает, уговаривает, доказывает.

Александр, или Гном Гномыч, как прозвали его собственные родители, рассказывает, что испытал боль во время прыжка. А отец и тренер объясняет ребёнку, что нужно терпеть до окончания тренировки и только потом отдыхать.



«И что делать нам придётся? Терпеть надо! Сынуль, терпеть надо, ты чё?! В прыжок ты уже зашёл. Терпеть надо, а отдыхать уже после тренировки», – сказал сыну Плющенко. Видео короткое, из него непонятно, что было дальше.

Плющенко показал видео, как он убеждает терпеть семилетнего сына. Тот пожаловался на боль

Под видео фигурист написал: «Мужской разговор с Александром! В большом спорте только так… или можно просто заниматься физкультурой!»

«Не ору, не бью детей. Можно грамотно поговорить»

В тот же день на «России-24» вышло большое интервью с Плющенко, часть которого была посвящена принципам его общения с подопечными.



«Я достаточно жёсткий тренер, не ору постоянно, не бью детей. Хотя у нас есть школы, которые прикладывают и чехлы детям по мягким местам или куда попало. Я не люблю этого. Я считаю, что это не нужно. Можно поговорить с ребёнком грамотно.

“Был бы бездарь, пошёл бы в футбол. Или в школу”. Что не так с сыном Плющенко? Супруга Плющенко не отправит своего шестилетнего сына ни в футбол, ни в хоккей, ни даже в школу. Он же талант, а не какой-нибудь бездарь!

Прикрикнуть могу, но никогда не подниму на ребёнка руку. Никогда не позволю себе унизить спортсмена или как-то его оскорбить. Мат не приемлю вообще. Детей нельзя материть и обзывать. Когда ко мне в школу приходят новые специалисты, мы первым делом с ними всё это обсуждаем», – сказал Плющенко.

Побочный эффект

И всё ведь правильно. Детей нужно не бить, а убеждать, объяснять. Чемпионом без тяжелейшей работы не станешь – это прописная истина. Да и кому этого не знать, как Евгению Плющенко, который на протяжении многих лет доказывал своё лидерство и который прошёл через массу препятствий.



Но болельщиков всё равно бомбит.



Видео собрало сотни комментариев – реакция бурная и неоднозначная. Одни считают, что растёт «будущий чемпион» и «настоящий мужчина», другие пишут «бедный ребёнок» и «жалко мальчонку»

«Папа, мне больно». Какой ценой семилетний сын Плющенко зарабатывает больше отца Олимпийский чемпион заставляет сына страдать на тренировках. И правильно делает?

Возможно, потому, что Плющенко и его сын кажутся ненастоящими, что всё наиграно, нацелено на то, чтобы правильно выглядеть на видео, а не в реальной жизни и на тренировках.



Даже если отец и сын и в реальности такие, как на видео. Один – строгий, но заботливый и внимательный, умеющий убеждать, а другой – обычный ребёнок, который подошёл пожаловаться на боль и дискомфорт.



Это уже побочный эффект желания папы и особенно мамы Гном Гномыча бесконечно присутствовать в публичной жизни и создавать поводы для обсуждения.



Вот только непонятно, нужно ли всё это самому Саше? У Плющенко-младшего вообще не было выбора. И нет никаких гарантий, что он станет великим чемпионом, как отец.