«Терпеть надо, ты чё?!» Плющенко показал, как сурово воспитывает Гном Гномыча

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, ставший хедлайнером громких новостей про фигурное катание в прошедшее ковидное межсезонье, рассказал о своих принципах воспитания спортсменов, а заодно показал суровый воспитательный разговор с собственным сыном Александром. Уже не первый раз Плющенко призывает ребёнка продолжать тренировку, несмотря на болевые ощущения. И это вызывает бурную реакцию болельщиков. Но почему?
«В большом спорте только так»
Евгений Плющенко выложил в «Инстаграм» видео, на котором показал общение с семилетним Сашей. Посты Плющенко о младшем сыне – не эмоции, а тщательно продуманная акция. Любой подобный пост – гарантированный хайп, причём сам Плющенко предстаёт воспитателем, который убеждает, уговаривает, доказывает.
Александр, или Гном Гномыч, как прозвали его собственные родители, рассказывает, что испытал боль во время прыжка. А отец и тренер объясняет ребёнку, что нужно терпеть до окончания тренировки и только потом отдыхать.
«И что делать нам придётся? Терпеть надо! Сынуль, терпеть надо, ты чё?! В прыжок ты уже зашёл. Терпеть надо, а отдыхать уже после тренировки», – сказал сыну Плющенко. Видео короткое, из него непонятно, что было дальше.
Под видео фигурист написал: «Мужской разговор с Александром! В большом спорте только так… или можно просто заниматься физкультурой!»
«Не ору, не бью детей. Можно грамотно поговорить»
В тот же день на «России-24» вышло большое интервью с Плющенко, часть которого была посвящена принципам его общения с подопечными.
«Я достаточно жёсткий тренер, не ору постоянно, не бью детей. Хотя у нас есть школы, которые прикладывают и чехлы детям по мягким местам или куда попало. Я не люблю этого. Я считаю, что это не нужно. Можно поговорить с ребёнком грамотно.
Прикрикнуть могу, но никогда не подниму на ребёнка руку. Никогда не позволю себе унизить спортсмена или как-то его оскорбить. Мат не приемлю вообще. Детей нельзя материть и обзывать. Когда ко мне в школу приходят новые специалисты, мы первым делом с ними всё это обсуждаем», – сказал Плющенко.
Побочный эффект
И всё ведь правильно. Детей нужно не бить, а убеждать, объяснять. Чемпионом без тяжелейшей работы не станешь – это прописная истина. Да и кому этого не знать, как Евгению Плющенко, который на протяжении многих лет доказывал своё лидерство и который прошёл через массу препятствий.
Но болельщиков всё равно бомбит.
Видео собрало сотни комментариев – реакция бурная и неоднозначная. Одни считают, что растёт «будущий чемпион» и «настоящий мужчина», другие пишут «бедный ребёнок» и «жалко мальчонку»
Возможно, потому, что Плющенко и его сын кажутся ненастоящими, что всё наиграно, нацелено на то, чтобы правильно выглядеть на видео, а не в реальной жизни и на тренировках.
Даже если отец и сын и в реальности такие, как на видео. Один – строгий, но заботливый и внимательный, умеющий убеждать, а другой – обычный ребёнок, который подошёл пожаловаться на боль и дискомфорт.
Это уже побочный эффект желания папы и особенно мамы Гном Гномыча бесконечно присутствовать в публичной жизни и создавать поводы для обсуждения.
Вот только непонятно, нужно ли всё это самому Саше? У Плющенко-младшего вообще не было выбора. И нет никаких гарантий, что он станет великим чемпионом, как отец.
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