«Спасибо Этери Георгиевне!» Что не так с чудо-прыжком 12-летней фигуристки Плющенко?

Евгений Плющенко продолжает отстаивать своё право считаться успешным тренером. Создатель академии своего имени с гордостью показал новое достижение «Ангелов Плющенко» — четверной лутц в исполнении юной звёздочки Вероники Жилиной. За всю историю фигурного катания этот сложнейший элемент покорялся лишь нескольким девушкам, а уж чистая попытка в 12 лет и вовсе выглядит чем-то нереальным.
Тут бы впору снять шляпу перед Плющенко и признать его тренерскую гениальность. Вот только космическая Ника Жилина ещё несколько месяцев назад работала с Этери Тутберидзе, и именно в «Хрустальном» освоила технику выполнения сложнейших прыжков. Появление в её богатом арсенале четверного лутца было всего лишь делом времени. Поэтому болельщики и не спешат восхвалять Евгения.
Так что не так с чудо-прыжком 12-летней фигуристки Плющенко?
Жилина вошла в историю ещё у Тутберидзе
«Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании!» — гласит подпись под видео в «инстаграме» Плющенко, на котором его ученица Вероника Жилина чисто исполняет четверной лутц.
Удачная попытка лутца в четыре оборота действительно позволила Веронике войти в историю, хотя это не первое её уникальное достижение. Девочка встала на коньки ещё в три года в родном Архангельске, а в 2019-м, уже владея всеми тройными, прошла отбор в группу Этери Тутберидзе. С лучшим тренером мира Ника работала недолго, но очень эффективно.
Несмотря на идеальную технику, фигуристке не хватало только стабильности. Но это не помешало Этери рискнуть и попробовать с одарённой девочкой элементы ультра-си. Эксперимент удался, и уже в октябре прошлого года Ника прыгнула свой первый четверной — сальхов. Этот прыжок сделал её самой юной исполнительницей квада в истории. Чуть позже фигуристка добавила к своему набору четверной тулуп и тройной аксель.
Именно с таким арсеналом Вероника в мае 2020 года сменила «Хрустальный» на академию Плющенко. Её переход остался в тени громких трансферов Александры Трусовой и Сергея Розанова, хотя Жилину абсолютно по делу считают одной из самых перспективных фигуристок России. Вместе с Никой «ангелом» стала её младшая сестра Алёна, ранее занимавшаяся в Архангельске, а мама сестёр Жилиных была принята на работу в академию в качестве тренера. И вот уже у Плющенко Вероника сначала запрыгала каскад тройной аксель — тройной тулуп, а затем и четверной лутц.
Кого благодарить?
Естественно, пост Плющенко только раззадорил сторонников и противников его деятельности. В сети пользователи разделились на два лагеря. Одни уверены, что потенциал для четверного лутца заложила ещё Этери во время работы с Жилиной в «Хрустальном». Другие же отрицают заслуги Тутберидзе и благодарят Плющенко и его ученицу за филигранную работу. Вот только некоторые комментарии из «инстаграма» Евгения.
— Спасибо Этери Георгиевне!
— Евгений, это превосходно! Вот что значит настоящая тренерская работа!
— Браво всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе! Такую базу заложили с малых лет девочке! Надеюсь, у Плющенко ее не угробят.
— Это удивительно! Браво девочке и тренерам!
— А ее тоже от Этери переманили?
— Молодец Вероника! Это только её заслуга.
Слишком идеально для Тутберидзе
Однозначно занять чью-то сторону невозможно. С одной стороны, год работы с Тутберидзе помог Жилиной добиться мощного технического прогресса и выйти на новый уровень. Без проделанной в «Хрустальном» работы она вряд ли бы смогла прыгнуть этот чудо-прыжок. С другой, техника прыжка на видео сильно отличается от той, которой учат в «Хрустальном». У воспитанниц Этери частенько проглядывает проблема с ребром на лутце, а у Жилиной же проблем с этим нет.
На видео, выложенном в «инстаграме» Евгения Плющенко, Ника прыгает с чистейшего внешнего ребра и весь прыжок скручивает в воздухе, без предварительной прокрутки на льду. В группе Тутберидзе технику частенько стараются упростить, из-за чего может страдать качество элемента. Так что такой лутц Вероника вряд ли бы смогла показать, оставаясь в «Хрустальном». Ну и учитывая то, что Жилина сбежала от Тутберидзе за своим основным тренером — Сергеем Розановым, вряд ли можно сказать, что нынешние успехи фигуристки — это исключительно багаж Этери.
Самое обидное, что в спорах о том, кому Жилина обязана новым прыжком, может затеряться грандиозность её достижения. Хотя по стоимости четверной лутц приравняли к риттбергеру и флипу, многие специалисты считают этот прыжок самым сложным в фигурном катании, за исключением акселя. И даже несмотря на то, что четверные у девушек уже стали обыденностью, квад-лутц прыгают единицы, среди которых теперь и Жилина.
Какие перспективы у Жилиной?
Несмотря на юный возраст, от Жилиной уже ждут больших побед, а её противостояние с оставшейся у Тутберидзе Софьей Акатьевой будет главным на юниорском уровне в ближайшие пару лет. На прошедшем в начале сентября первенстве Москвы фигуристка из «Хрустального» обошла Жилину почти на 15 баллов. Правда, в противовес тройным акселям и четвёртому тулупу Софьи Вероника представила только один четверной тулуп. Теперь же расклады могут кардинально поменяться. В потенциале Жилина может исполнять три трикселя на две программы и четыре квада в произвольной. Главное — делать это чисто.
Благодаря атлетизму и прыжковому таланту Жилину часто сравнивают с Александрой Трусовой. У девушек действительно есть много общего. Это и амбициозные родители, и потрясающий кантилевер, и даже похожие образы. Год назад Вероника участвовала в проекте «Ледниковый период. Дети», где запомнилась прокатами под песню Сии «Chandelier» и саундтрек из «Игры престолов». Ничего не напоминает?
Только Трусова уже стала первопроходцем и рекордсменкой, чьи достижения не получится переписать на себя. У Жилиной впереди ещё долгий путь, и если эта уникальная девочка хочет войти в историю, ей придётся прыгать выше головы.
Зато тогда уже никто не скажет, что Жилина побеждает на багаже Тутберидзе.
- 4 октября 2020
-
12:52
-
12:11
-
00:03
- 3 октября 2020
-
22:51
-
22:27
-
22:20
-
21:28
-
19:29
-
17:34
-
17:00
-
10:30
-
00:47
- 2 октября 2020
-
22:56
-
22:17
-
21:14
-
20:56
-
20:34
-
19:44
-
19:08
-
18:45
-
17:24
-
16:31
-
16:24
-
16:09
-
15:11
-
12:32
-
11:11
- 1 октября 2020
-
23:44
-
22:58
-
22:25
-
21:58
-
21:23
-
19:07
-
18:25
-
18:00