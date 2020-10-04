«Спасибо Этери Георгиевне!» Что не так с чудо-прыжком 12-летней фигуристки Плющенко?

Евгений Плющенко продолжает отстаивать своё право считаться успешным тренером. Создатель академии своего имени с гордостью показал новое достижение «Ангелов Плющенко» — четверной лутц в исполнении юной звёздочки Вероники Жилиной. За всю историю фигурного катания этот сложнейший элемент покорялся лишь нескольким девушкам, а уж чистая попытка в 12 лет и вовсе выглядит чем-то нереальным.

Тут бы впору снять шляпу перед Плющенко и признать его тренерскую гениальность. Вот только космическая Ника Жилина ещё несколько месяцев назад работала с Этери Тутберидзе, и именно в «Хрустальном» освоила технику выполнения сложнейших прыжков. Появление в её богатом арсенале четверного лутца было всего лишь делом времени. Поэтому болельщики и не спешат восхвалять Евгения.



Так что не так с чудо-прыжком 12-летней фигуристки Плющенко?

Жилина вошла в историю ещё у Тутберидзе

«Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании!» — гласит подпись под видео в «инстаграме» Плющенко, на котором его ученица Вероника Жилина чисто исполняет четверной лутц.

Удачная попытка лутца в четыре оборота действительно позволила Веронике войти в историю, хотя это не первое её уникальное достижение. Девочка встала на коньки ещё в три года в родном Архангельске, а в 2019-м, уже владея всеми тройными, прошла отбор в группу Этери Тутберидзе. С лучшим тренером мира Ника работала недолго, но очень эффективно.



Несмотря на идеальную технику, фигуристке не хватало только стабильности. Но это не помешало Этери рискнуть и попробовать с одарённой девочкой элементы ультра-си. Эксперимент удался, и уже в октябре прошлого года Ника прыгнула свой первый четверной — сальхов. Этот прыжок сделал её самой юной исполнительницей квада в истории. Чуть позже фигуристка добавила к своему набору четверной тулуп и тройной аксель.



Именно с таким арсеналом Вероника в мае 2020 года сменила «Хрустальный» на академию Плющенко. Её переход остался в тени громких трансферов Александры Трусовой и Сергея Розанова, хотя Жилину абсолютно по делу считают одной из самых перспективных фигуристок России. Вместе с Никой «ангелом» стала её младшая сестра Алёна, ранее занимавшаяся в Архангельске, а мама сестёр Жилиных была принята на работу в академию в качестве тренера. И вот уже у Плющенко Вероника сначала запрыгала каскад тройной аксель — тройной тулуп, а затем и четверной лутц.

Кого благодарить?

Естественно, пост Плющенко только раззадорил сторонников и противников его деятельности. В сети пользователи разделились на два лагеря. Одни уверены, что потенциал для четверного лутца заложила ещё Этери во время работы с Жилиной в «Хрустальном». Другие же отрицают заслуги Тутберидзе и благодарят Плющенко и его ученицу за филигранную работу. Вот только некоторые комментарии из «инстаграма» Евгения.



— Спасибо Этери Георгиевне!



— Евгений, это превосходно! Вот что значит настоящая тренерская работа!



— Браво всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе! Такую базу заложили с малых лет девочке! Надеюсь, у Плющенко ее не угробят.



— Это удивительно! Браво девочке и тренерам!



— А ее тоже от Этери переманили?



— Молодец Вероника! Это только её заслуга.

Слишком идеально для Тутберидзе

Однозначно занять чью-то сторону невозможно. С одной стороны, год работы с Тутберидзе помог Жилиной добиться мощного технического прогресса и выйти на новый уровень. Без проделанной в «Хрустальном» работы она вряд ли бы смогла прыгнуть этот чудо-прыжок. С другой, техника прыжка на видео сильно отличается от той, которой учат в «Хрустальном». У воспитанниц Этери частенько проглядывает проблема с ребром на лутце, а у Жилиной же проблем с этим нет.

На видео, выложенном в «инстаграме» Евгения Плющенко, Ника прыгает с чистейшего внешнего ребра и весь прыжок скручивает в воздухе, без предварительной прокрутки на льду. В группе Тутберидзе технику частенько стараются упростить, из-за чего может страдать качество элемента. Так что такой лутц Вероника вряд ли бы смогла показать, оставаясь в «Хрустальном». Ну и учитывая то, что Жилина сбежала от Тутберидзе за своим основным тренером — Сергеем Розановым, вряд ли можно сказать, что нынешние успехи фигуристки — это исключительно багаж Этери.



Самое обидное, что в спорах о том, кому Жилина обязана новым прыжком, может затеряться грандиозность её достижения. Хотя по стоимости четверной лутц приравняли к риттбергеру и флипу, многие специалисты считают этот прыжок самым сложным в фигурном катании, за исключением акселя. И даже несмотря на то, что четверные у девушек уже стали обыденностью, квад-лутц прыгают единицы, среди которых теперь и Жилина.

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Какие перспективы у Жилиной?

Несмотря на юный возраст, от Жилиной уже ждут больших побед, а её противостояние с оставшейся у Тутберидзе Софьей Акатьевой будет главным на юниорском уровне в ближайшие пару лет. На прошедшем в начале сентября первенстве Москвы фигуристка из «Хрустального» обошла Жилину почти на 15 баллов. Правда, в противовес тройным акселям и четвёртому тулупу Софьи Вероника представила только один четверной тулуп. Теперь же расклады могут кардинально поменяться. В потенциале Жилина может исполнять три трикселя на две программы и четыре квада в произвольной. Главное — делать это чисто.

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Благодаря атлетизму и прыжковому таланту Жилину часто сравнивают с Александрой Трусовой. У девушек действительно есть много общего. Это и амбициозные родители, и потрясающий кантилевер, и даже похожие образы. Год назад Вероника участвовала в проекте «Ледниковый период. Дети», где запомнилась прокатами под песню Сии «Chandelier» и саундтрек из «Игры престолов». Ничего не напоминает?



Только Трусова уже стала первопроходцем и рекордсменкой, чьи достижения не получится переписать на себя. У Жилиной впереди ещё долгий путь, и если эта уникальная девочка хочет войти в историю, ей придётся прыгать выше головы.



Зато тогда уже никто не скажет, что Жилина побеждает на багаже Тутберидзе.