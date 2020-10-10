Трусову откровенно засудили в Москве. Неужели Саше так мстят за побег к Плющенко?

Накануне второго этапа Кубка России в Москве фанаты Евгении Медведевой судорожно продавали билеты, а те её поклонники, кто всё-таки пришёл в «Мегаспорт», вывесили огромный баннер с изображением двукратной чемпионки мира. Остальные же плакаты были посвящены Александре Трусовой и давали понять, что после её снятия с турнира жизнь не заканчивается.

Противостояние Трусовой с Камилой Валиевой анонсировали как битву настоящего с будущим. Девочки не подвели и выдали блестящие прокаты. Саша впервые приземлила тройной аксель на официальном турнире, а Камила в дебютном прокате среди взрослых едва не побила мировой рекорд.

В общем шик, блеск, красота. Если бы не очень странная работа арбитров. Называя вещи своими именами, Трусову откровенно засудили!

Фигурное катание. Кубок России-2021

Трусова пошла на тройной аксель

Трусова начала удивлять уже на утренней тренировке. Саша сразу дала понять, что планирует соревноваться с тройным акселем в короткой программе. На тренировках фигуристка часто приземляет этот элемент ультра-си, но стабильности пока нет, а все попытки прыгнуть тройной аксель на турнирах оборачивались падениями или срывами. Вставлять этот прыжок в программу — большой риск, но в данном случае он был полностью оправдан. Саша уверенно зашла на прыжок, докрутила его, но чисто приземлить не смогла — коснулась рукой льда. Несмотря на это, зрители «Мегаспорта» стали свидетелями первого приземлённого тройного акселя от Трусовой, за что устроили спортсменке овацию.

Если верить судьям, то ошибка на акселе была не единственной для Трусовой. Ей также поставили неясное ребро на флипе, чему очень удивилась Татьяна Тарасова. Действительно, раньше у Саши никогда не было проблем с рёбрами на прыжках, да и в принципе топовым фигуристкам подобные нарушения на домашних турнирах обычно прощают. Но в этот раз арбитры были не слишком благосклонны к Трусовой и отмечали каждый её промах. Наталья Бестемьянова, как и Тарасова, не увидела у Трусовой никакого неверного ребра, а Плющенко после дал понять, что недоволен судейством: «Твои сегодняшние баллы не хочу комментировать. Всё мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает!»

В итоге фигуристка набрала 75,77 балла, что меньше её результата на прошлогоднем чемпионате России на 1 балл. А ведь там она тройной аксель не прыгала! Неужели так Саше мстят за побег к Плющенко?

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Нельзя не отметить, что сегодня состоялась премьера нового платья Трусовой. Такой Сашу мы еще не видели! Фигуристка выступала в женственном наряде светло-зелёного цвета, в котором была похожа на лесную нимфу. До начала выступлений это была едва ли не главная тема обсуждений для болельщиков, которые остались в восторге не только от наряда, но и в целом от нового образа Саши. К сожалению, после короткой программы болельщикам было не до обсуждения красоты — главной темой стало то, что Трусову откровенно засудили.

Сезон только начался, а Трусова уже рассталась с тренером. Уход от Тутберидзе был ошибкой? Первый же турнир у Плющенко может стать для Саши судьбоносным. Почему ей нельзя проигрывать Валиевой.

Валиева и Усачева— в космосе

Если же костюм Трусовой привел зрителей в восторг, то вокруг платья Камилы Валиевой было много споров и недоумений. Наряд фигуристки удивил всех нетипичной длиной для женского одиночного катания, а дизайн платья в сети сравнили с гжельской росписью.



Впрочем, блеклый костюм не помешал Камиле выступить блистательно. Валиева чисто исполнила все элементы и получила 85,1 балла, приблизившись к международному рекорду Алёны Косторной. И это даже без каскада лутц-риттбергер! Камила с более слабым контентом опередила Трусову на семь баллов по технике и получила наивысшие компоненты. Такого на юниорском уровне не было никогда. Всего превосходство Камилы над Сашей после короткой программы составляет 10 баллов!

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Следом за Валиевой расположилась Дарья Усачёва, набравшая 80,39 балла. До таких оценок фигуристка и близко никогда не добиралась! На первенстве России среди юниоров Даша набирала 73 балла, а на юниорской чемпионате мира и вовсе 68. При этом Усачёва не исполняет элементы ультра-си и каскад лутц — риттбергер. Её контент был схожим с контентом Валиевой, но вот Трусову она опередила только на 5 баллов. Надбавки у Камилы были куда щедрее. Хотя для обеих 14-летних фигуристок Тутберидзе первый взрослый старт навсегда запомнится потрясающей судейской благосклонностью и космическими оценками, что вкупе со скромными баллами Трусовой выглядит как минимум странно.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Константинова снова в строю

Несмотря на снятие Медведевой, состав участниц московского этапа получился настолько сильным, что и за пределами топ-3 было немало интересного. Впервые за долгое время Станислава Константинова выдала прокат без падений. У фигуристки всё ещё проскакивают недокруты, но по сравнению с прошлым годом Стася выдала крутой камбэк. Ей не хватило полтора балла, чтобы обогнать свою ближайшую конкурентку — Анну Фролову. Ученица Сергея Давыдова откатала идеально и получила 68,76 балла. Не самые высокие оценки, учитывая, что Аня исполняет такие же прыжки, как и Валиева с Усачевой.

Смутили и компоненты девушек, находящихся за топ-3. Особенно это касается Константиновой, которая всегда славилась высокой второй оценкой. Компонентная часть Станиславы оказалась меньше, чем у Трусовой, Валиевой и Усачёвой. Это с учётом того, что у Саши до сих пор присутствуют проблемы в этой части, а Камила с Дашей ещё не вышли во взрослые. Ну и как тут не вспомнить, что Стася, как и Трусова, тренируется в академии Плющенко?!

Юниорок Тутберидзе уже оценивают так, будто они выиграли Олимпиаду. Такие оценки не снились даже Загитовой и Медведевой в их пиковые годы. А фигуристки Плющенко и вовсе остаются ни с чем, даже несмотря на отличную подготовку.



Что вообще происходит в нашем фигурном катании?