Туктамышеву засудили на этапе Кубка России в Сочи. Татьяна Тарасова не выдержала!

Щербакова чуть не плакала, но судьи простили ей грубую ошибку. Кому вообще нужно такое фигурное катание?!

После второго этапа Кубка России в Москве болельщики и журналисты только и делали, что обсуждали работу арбитров. Казалось, в Сочи никаких судейских скандалов быть не может — слишком уж явной фаовриткой была Анна Щербакова. Но мы недооценивали наших судей!

В короткой программе Елизавета Туктамышева с тройным акселем, бильманом и роскошной улыбкой уступила сорвавшей каскад Щербаковой. А идеально откатавшаяся Усачёва опережает Аню всего на балл.

Кому вообще нужно такое фигурное катание?!

Поддержка без зрителей

По обстановке на этапах Кубка России можно отслеживать, как меняется ситуация с коронавирусом. В середине сентября в Сызрани на трибунах было немало зрителей, а журналисты могли общаться со спортсменами после прокатов. 10-11 октября в Москве микст-зоны уже не было, да и билеты распространялись в соответствии с жёсткими ограничениями.

Тутберидзе снова не поехала с Щербаковой на важный турнир. Из-за Валиевой? Лучшая фигуристка «Хрустального» отправилась на этап Кубка России в Сочи с помощниками Тутберидзе. Почему это выглядит странно.

Третий этап в Сочи проходит при закрытых трибунах, но благодаря находке организаторов фигуристы всё равно чувствуют поддержку болельщиков. На огромных экранах, расположенных за бортиком, высвечивались фотографии поклонников фигурного катания с плакатами и их тёплые пожелания. Фигуристы, выступавшие в первый день турнира, признавались, что это действительно создаёт прекрасную атмосферу и помогает оставлять на льду все силы.

Во второй день основное внимание было приковано к короткой программе женщин. В первой разминке выделялась Анастасия Гулякова, но было понятно, что надолго в лидерах ученица Анастасия Мишина не задержится.

Щербакова так и не станет главной звездой Тутберидзе. И поэтому выиграет Олимпиаду? Аня как никто умеет выходить из тени соперниц в нужный момент. А свою порцию народной любви она обязательно получит.

Усачёва всё больше напоминает Косторную

Среди фаворитов первой на лёд вышла Дарья Усачёва, за которую у бортика переживал Даниил Глейхенгауз. Снова, как и две недели назад в Москве, 14-летняя фигуристка каталась уверенно и безошибочно. По лёгкости и воздушности Даша всё больше напоминает прошлогоднего лидера группы Тутберидзе — Алёну Косторную.

Возможно, её катание пока не такое пронзительное, как у чемпионки Европы, но прогресс по сравнению с прошлым сезоном намекает на огромную перспективу. Да и запас по высоте на двойном акселе говорит о том, что Усачёва способна усложнять прыжковый набор. В Сочи оценка Дарьи за короткую программу оказалась поскромнее, чем в Москве, — 78,41 балла, но всё равно оставила её отличные шансы на призовое место и даже на победу в турнире.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Потрясающее возвращение Туктамышевой

Следом каталась, пожалуй, главная загадка этапа в Сочи — Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира-2015 неубедительно выступила на контрольных прокатах в Москве, поэтому болельщики волновались, удастся ли ей набрать форму к первому старту. И уже в короткой программе Лиза дала однозначный ответ. В начале проката петербурженка восхитила чистым тройным акселем. Было видно, что Лиза соскучилась по фигурному катанию и по-настоящему кайфует на льду, она снова просто бесподобна!

Права на видео принадлежат Первому каналу.

После её выступления осталось ощущение праздника, которое портили лишь недокрут на тройном тулупе в каскаде и, как следствие, потерянные баллы. Удивило и отсутствие бонусного балла за вращение бильман, которое выполняют единицы. В итоге помарка на тулупе и строгость арбитров оставили Лизу второй, в 2,05 балла позади Усачёвой.

«Обидно за Туктамышеву». Победительница этапа Кубка России в Сочи определена заранее? Однажды судьи уже вмешались в спор Лизы с Анной Щербаковой. Обойдёмся без повторения?

И снова о судьях

И Усачёву, и Туктамышеву должна была потеснить Анна Щербакова, но именно двукратная чемпионка России преподнесла своим болельщикам самый неприятный сюрприз. Вместо тройного риттбергера в каскаде с тройным лутцем Аня успела скрутить только два оборота. На требовательной к себе спортсменке после программы лица не было. Показалось, что Щербакова с трудом сдерживает слёзы. И, видимо, судьи решили её пожалеть. С грубейшей ошибкой в каскаде Щербакова набрала 77,47 балла и расположилась аккурат между Усачёвой и Туктамышевой.

Права на видео принадлежат Первому каналу.

От такого поворота событий не выдержала даже Тарасова.

«Не понимаю, как Туктамышева может стоять на третьей позиции после короткой программы!», — изумлялась Татьяна Анатольевна в эфире Первого канала.

И вместе с ней наверняка недоумевали тысячи болельщиков. Туктамышеву просто засудили на этапе Кубка России в Сочи. Неужели кто-то всерьёз сомневался, что Щербакова не отыграла бы 3-5 баллов отставание от Даши и Лизы? К чему делать лидеру сборной России медвежью услугу и провоцировать разговоры о странном судействе в отношении учениц Тутберидзе? Причём в данном случае от неоднозначных судейских решений страдает не только опытная и закалённая Туктамышева, но и юная Усачёва, которую такая несправедливость может и надломить.

Остаётся надеяться, что фигуристки выкинут из головы сегодняшние оценки и в произвольной программе снова выступят великолепно. А Щербакова не расстроится из-за обидного срыва.

P.S. В течение часа после завершения короткой программы оценка Туктамышевой была пересмотрена. Из-за ошибки при подсчёте ей недодали один балл. Однако Лиза по-прежнему идёт третьей.