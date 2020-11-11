Сплошной «Ледниковый период». Лучшим фигуристкам России не нашлось места в прямом эфире

Произвольную программу женщин на этапе Гран-при в Москве покажут только в записи. Это же не Бузова на коньках.

Зрители Первого канала увидят Алину Загитову во время женских соревнований на этапе Гран-при в Москве. Эта новость точно разорвала бы интернет, если б не одна деталь: олимпийская чемпионка появится на экране в роли ведущей «Ледникового периода», очередной выпуск которого будет показан вместо прямой трансляции произвольной программы женщин на главном турнире осени.

Вместо битвы лучших фигуристок России за награды этапа Гран-при зрителям Первого канала предлагается смотреть на выступления бывших спортсменов и звёзд шоу-бизнеса.

От Гран-при осталось одно название. Не зря Загитова игнорирует этот турнир Московский этап серии превратится в репетицию чемпионата России. Если вообще состоится.

В прямом эфире покажут две программы. Из восьми

Этап Гран-при в Москве, который пройдёт с 20 по 22 ноября, можно смело назвать главным турниром осени или генеральной репетицией чемпионата России. Первая в сезоне очная встреча всех ведущих фигуристов страны вызывает огромный ажиотаж у болельщиков, а центральным событием турнира станет произвольная программа у женщин. Но увидеть битву Щербаковой, Трусовой, Косторной и Туктамышевой по телевизору в прямом эфире не получится.



Первый канал, владеющий правами на трансляцию этапов Гран-при, во время выступления женщин в произвольной программе покажет очередной выпуск шоу «Ледниковый период». Борьба за медали среди одиночниц, а также произвольные программы спортивных пар и танцоров будут транслироваться в записи. Таким образом, из всего этапа Гран-при в прямом эфире по телевизору будут показаны лишь короткая программа у одиночниц (начало трансляции – 19:55 мск 20 ноября) и произвольная у мужчин (начало – 13:55 мск 21 ноября), а также показательные выступления с участием Алины Загитовой (начало – 16:30 мск 22 ноября).

«Ледниковый период» вместо битвы за медали

Фигурное катание появляется на экранах так редко, что болельщики давно привыкли смотреть соревнования в интернете. К счастью, такая возможность будет и в этот раз. Другой вопрос, что решение не показывать один из главных стартов сезона в прямом эфире выглядит странным как по отношению к миллионам любителей фигурного катания, так и к самому виду спорта, популярность которого бьёт все рекорды. Символично и то, что во время настоящих соревнований по телевизору будет идти «Ледниковый период», который эту популярность как раз и эксплуатирует.

Бузова, Загитова и пародия на спорт. Как «Ледниковый период» вредит фигурному катанию Телешоу откровенно эксплуатирует колоссальную популярность фигуристов.

Сложно представить, что поклонники фигурного катания будут спокойно смотреть на катание бывших спортсменов и звёзд шоу-бизнеса, пока лучшие фигуристки мира выясняют отношения в произвольной программе. Поэтому решение Первого канала ещё раз подчёркивает, что аудитория «Ледникового периода» состоит далеко не только из ценителей фигурного катания как вида спорта. Скорее всего, расчёт на то, что болельщики весь день не будут выключать телевизор и заодно с соревнованиями этапа Гран-при посмотрят и выпуск шоу, где на льду блистают Ольга Бузова, Влад Топалов и Дмитрий Сычёв.

Рейтинги фигурного катания ниже, чем у «Ледникового периода»

Новый сезон «Ледникового периода» нельзя назвать главным телехитом, однако рейтинги у него весьма приличные. В среднем каждый из первых пяти выпусков шоу посмотрели 2,316 млн россиян старше 4 лет, и лишь третий выпуск не попал в топ-30 самых популярных программ недели в категории «4+», по данным Mediascope.

Для сравнения, произвольную программу женщин на втором этапе Кубка России в Москве посмотрели 2,066 млн человек, а аналогичную дисциплину в Сочи – 1,364 млн. Но этап Гран-при всё-таки должен привлечь большую аудиторию, чем этапы Кубка России, и запросто мог бы поспорить с показателями «Ледникового периода».



Но дело даже не в рейтингах – решение пожертвовать прямой трансляцией женской произвольной на Гран-при ради «Ледникового периода» выглядит неуважением к любителям фигурного катания, спортсменам и всему виду спорта. Непонятно, как можно оставить зрителей без возможности поболеть за наших девочек и ещё раз восхититься их потрясающим мастерством.



Тем более весьма вероятно, что этап Гран-при в Москве для многих его участников станет единственным международным турниром сезона.