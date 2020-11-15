Будущий олимпийский чемпион не смог откатать программу на домашнем этапе Гран-при. А в юности крушил мебель и нападал на прохожих.

«А что, спортсмены не люди?». Как Костомаров напился и сорвал выступление с Семенович

Олимпийский чемпион Роман Костомаров – мечта любой участницы «Ледникового периода». Вместе с ним победительницами проекта уже становились Чулпан Хаматова и Юлия Ковальчук, а в этом сезоне Роман ведёт к успеху телеведущую Регину Тодоренко. Яркий и эмоциональный дуэт восхищает зрителей, высоко ценится судьями и однозначно будет бороться за победу. Регина говорит о Костомарове с огромным уважением и называет его исключительно по отчеству – Роман Сергеевич.

Кажется, вот он – идеал партнёра. Даже не верится, что когда-то Костомаров считался чуть ли не главным хулиганом российского фигурного катания. Харизматичный танцор выпивал, дрался, срывал выступления и дважды получал бан от федерации. Натерпелась от Романа и будущая звезда шоу-бизнеса Анна Семенович.

Юной фигуристке пришлось сгорать от стыда перед домашней публикой, когда несвежий Костомаров упал на лёд и не смог продолжить выступление.

Конфликт из-за мороженого

Проблемы с режимом у Костомарова начались ещё задолго до работы с Семенович. Роман начинал карьеру вместе с Екатериной Давыдовой, с которой выиграл юниорский чемпионат мира и завоевал бронзу взрослого чемпионата России. На Универсиаде-1997 дуэт был в числе фаворитов, но не смог завершить соревнования, после чего Романа дисквалифицировали до конца сезона.

«На ужине я с горя наелся мороженого, и наутро выяснилось, что не могу дышать и, соответственно, не смогу кататься. Руководительница команды ругала меня тогда в хвост и гриву, но на старт я не вышел. Ну а вечером уже в деревне выпил и стал кому-то из парней всю эту ситуацию достаточно громко пересказывать, стоя на балконе. Под балконом на мою беду проходила та самая руководительница, которая узнала в тот вечер о себе много нового», — вспоминал Костомаров в интервью RT.

Погром в австрийской гостинице

Роман продолжал тренироваться и нашёл в себе силы пережить трудный период, однако вскоре вновь попал в неприятности на почве алкоголя. После турнира в Австрии Костомаров вместе с грузинским фигуристом Вахтангом Мурванидзе устроили погром в гостинице, после чего отправились за добавкой.

«По дороге нападали на прохожих из-за кустов… То есть просто какая-то шизофрения началась: мы солдаты, вокруг нас война», — рассказывал Костомаров.

В итоге организаторы исключили Давыдову и Костомарова из числа участников показательных выступлений, а хозяева гостиницы выставили федерации огромной счёт за порчу имущества. Чтобы погасить долг, спортсмену пришлось даже продать первый автомобиль, купленный на призовые за победу на чемпионате мира среди юниоров. Однако это не спасло его от новых дисциплинарных мер.

«А что, спортсмены не люди?! Мы были молодыми, горячими, могли выпить после соревнований, выйти на улицу и подраться», — рассказывал Роман.

Повторная дисквалификация заставила Костомарова успокоиться, но ненадолго. После сезона-1997/98 Роман принял предложение Натальи Линичук и переехал в США, где встал в пару с Татьяной Навкой. За океаном фигурист тоже частенько попадал в не самые приятные ситуации.

«По сей день не понимаю, как удалось избежать каких-то действительно серьёзных последствий. Не сесть в тюрьму, например», — удивляется Роман.

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Семенович терпела выходки Костомарова

В первый сезон с Навкой Роман поднялся на пьедестал чемпионата России и дебютировал на чемпионатах Европы и мира, однако Линичук посчитала их дуэт бесперспективным и подобрала в партнёрши своему любимцу юную Анну Семенович. Спустя всего один сезон Костомаров понял, что совершил ошибку, и вернулся к Навке, с которой и добился главных успехов в карьере. Семенович очень тяжело переживала решение партнёра, потому что многое вытерпела ради их будущих успехов, которых так и не случилось.

Уже после завершения карьеры и перехода в шоу-бизнес Анна рассказывала, что на тренировках Роман часто использовал нецензурные выражения, ронял её с поддержек и даже применял физическую силу. Костомаров позже уверял, что Семенович злилась на него из-за ухода к Навке, поэтому могла приукрасить некоторые ситуации.

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Скандал на домашнем этапе Гран-при

Тренер Линичук верила, что Костомаров и Семенович способны выиграть Олимпийские игры и заряжала этой уверенностью юную Аню. Поэтому фигуристка стойко переносила все выходки партнёра и старалась их не афишировать. Однако скандальная ситуация на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге всё-таки стала достоянием общественности. Анна и Роман остановились в шаге от пьедестала и должны были показать страстный латинский танец показательных выступлениях, однако увидеть яркий номер зрителям так и не удалось.

После соревнований Костомаров позволил себе лишнего. «Зазвучала музыка. Рома прицелился. Тронулся с места. И, пробежав мимо меня, упал на карачки! Чтобы спасти положение, я подбежала к нему и начала вокруг него приплясывать, будто так и надо. При этом я пыталась одной рукой его поднять. Но он и не думал вставать. «Аня, я не могу, — бормотал он. — Мне очень плохо». И начал на карачках уползать с катка», — рассказывала Семенович. После этого эпизода Семенович краснела от стыда и долго плакала.

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Костомаров, естественно, видел ситуацию иначе: «Аня, конечно, преувеличила мои «подвиги». Я никогда не уползал с катка на карачках и не говорил: «Мне плевать на фигурное катание, лучше пойду в гостиницу и выпью». Да, хулиганил, да, выпивал. Выпил после соревнований, но не рассчитал собственные силы. Молодой был, не знал, каким бывает похмелье. Вот и споткнулся на показательных выступлениях, не смог откатать программу… Но больше подобного не повторялось. Иначе не стал бы я олимпийским чемпионом», — рассказывал Костомаров «Аргументам и фактам».

Как бы ни была обижена Семенович на Костомарова, время показало, что Роман поступил верно. Он смог построить суперуспешную карьеру в спорте и подняться на вершину олимпийского пьедестала, а Семенович только после ухода со льда обрела сумасшедшую популярность и превратилась в одного из матёрых долгожителей российского шоу-бизнеса.