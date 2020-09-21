«Захотела пить и гулять». Почему Анна Семенович променяла фигурное катание на шоу-бизнес

«Совершил ошибку, за которую потом несколько лет расплачивался», – на днях олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров жёстко описал своё решение встать в дуэт с Анной Семенович, которая тогда ещё была спортсменкой, а не звездой шоу-бизнеса.

Всего через год фигурист вернулся к Татьяне Навке, с которой впоследствии и выиграл Олимпиаду. 20-летняя Семенович вскоре повесила коньки на гвоздь, а через несколько лет прославилась на всю страну уже в роли солистки «Блестящих» и обладательницы самых пышных форм на российской эстраде.



Так что же заставило по-настоящему крутую фигуристку бросить спорт и уйти в шоу-бизнес?

Костомаров рассказал, почему уходил от Навки к Семенович

Бросить фигурное катание не разрешила мама

Сегодня Семенович знают даже те, кто относится к поп-музыке скептически, а по числу подписчиков в «Инстаграме» она опережает Медведеву и Загитову вместе взятых. В фигурном катании о такой популярности Анна могла лишь мечтать, однако звезда убеждена, что именно сложное спортивное прошлое и позволило ей преуспеть в шоу-бизнесе.



Мечта о большой сцене появилась у Ани ещё в детстве. Девочка красовалась перед зеркалом в маминых платьях и представляла, что поёт перед огромным залом. Но к тому моменту в её жизни уже было фигурное катание. В два года Аня перенесла грипп, давший тяжёлые осложнения. После серьёзного лечения врачи порекомендовали родителям укреплять иммунитет дочери с помощью спорта.

Поначалу тренировки не приносили Анне никакого удовольствия, да и специалисты не видели в хрупкой девочке задатков большой фигуристки. Семенович несколько раз порывалась бросить занятия, но строгая мама об этом и слышать не хотела. Постепенно Аня втянулась, и результаты пошли в гору, а после перехода в танцы перед милой девушкой замаячили серьёзные спортивные достижения.

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«Линичук испортила два крутых дуэта»

Уже в 15 лет Семенович вместе с партнёром Владимиром Фёдоровым поднималась на пьедестал этапа Гран-при, а в сезоне-1997/98 впервые завоевала медаль чемпионата России и дебютировала на чемпионате мира. Вскоре перспективный дуэт ушёл от тренера Елены Чайковской и переехал в США для работы с Натальей Линичук и Геннадием Карпоносовым.



Именно Линичук и стала инициатором скандального перехода, который Костомаров спустя 20 лет назовёт огромной ошибкой.



«Мы с Володей год катались у Натальи Линичук. Он был намного старше меня, и у него болели колени. Рома с Таней постоянно ссорились, у них были конфликты. Линичук очень нравился Костомаров, она за него всё время заступалась. И вот я после отпуска приезжаю в Америку, а Володи нет. Звоню Линичук, и она говорит: «Я приняла решение, что ты будешь кататься с Ромой. Мне кажется, что она не хотела допустить ухода Навки и Костомарова к Жулину. Таким образом, она испортила два очень крутых дуэта. Мы попали в эту мясорубку», — вспоминала Семенович в эфире программы «Секрет на миллион».

Семенович обиделась на Костомарова

С новым партнёром Семенович добилась самого значимого успеха в карьере – серебра чемпионата России, однако провал на чемпионатах Европы и мира подтолкнул Костомарова к возвращению к Навке. Интересно, что Линичук так и не признала ошибку – прославленная наставница уверена, что Семенович и Костомаров могли выиграть как минимум две Олимпиады. Для юной и амбициозной фигуристки решение партнёра тоже стало сильным ударом. Спустя два года после расставания Семенович обвинила Костомарова в издевательствах и злоупотреблении алкоголем. Сейчас можно лишь гадать, что из слов Анны — правда, а что – следствие обиды.

После ухода Костомарова Семенович пыталась спасти карьеру, но травма колена и удаление мениска вынудили 20-летнюю спортсменку завязать с фигурным катанием. Вдобавок, выбравшись из-под плотной материнской опеки, Семенович хотела избавиться от ограничений, которые накладывает профессиональный спорт.



«После фигурного катания я захотела пить и гулять, до этого была на жёсткой дисциплине, вообще ничего себе не позволяла», – рассказала Семенович в интервью YouTube-каналу «Ковальский».

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«Блестящая» карьера в шоу-бизнесе

Певица вспоминала, что первые полгода после окончания карьеры находилась в растерянности, так как кроме фигурного катания ничего не умела. В трудный момент девушке помог её бойфренд, продюсер Даниил Мишин. Он организовал группу «Ангелы Чарли», где Анна смогла воплотить детскую мечту об эстраде, а вскоре молодая девушка с эффектной внешностью попала в «золотой состав» «Блестящих» и стала известна на всю страну.

Сейчас в 40-летней популярной исполнительнице почти ничего не выдаёт известную в прошлом фигуристку. Тем не менее, Семенович по-прежнему дружит с бывшими соперницами и внимательно следит за всем, что происходит в фигурном катании.



А ещё признаётся, что ни разу не пожалела о том, что променяла фигурное катание на шоу-бизнес. Ведь, как и в детстве, петь ей нравится гораздо больше, чем кататься на коньках.