Окружили и угрожали. Как антисоветский протест сломал карьеру лучшему фигуристу СССР

Чемпионат Европы во Франции стал для Игоря Бобрина кошмаром. На родине инцидент замолчали, а чемпиона вывели из состава сборной.

Советский фигурист Игорь Бобрин так и не выиграл чемпионат мира или Олимпиаду, но всё равно заслужил любовь зрителей. Каждое его выступление превращалось в настоящий спектакль на льду, а создаваемые им образы никого не оставляли равнодушными.

В спортивном плане Бобрин мог добиться куда большего, однако всё испортил один инцидент с политическим подтекстом. Акция польских активистов на чемпионате Европы-1982 не только помешала яркому фигуристу завоевать золото, но и, по сути, разрушила всю карьеру. Турнир во Франции стал для Бобрина настоящим кошмаром. В СССР выходку поляков замолчали, а самого Бобрина вскоре отправили на пенсию.

Так за что же пострадал лучший фигурист СССР своего времени?

Игра и провокация — отличительная черта

Бобрин долго шёл к международным успехам и по-настоящему выстрелил только в 27 лет. В сезоне-1980/81 он одержал победу на чемпионате Европы, а затем и попал в топ-3 на чемпионате мира в США. При этом свою бронзу ему пришлось буквально выцарапывать. В короткой программе он был четвёртым, но в произвольной собрался и чисто выполнил несколько тройных прыжков. Однако главной причиной его успеха стали оценки за артистизм — наивысшие среди всех участников. Это и помогло ему подняться на пьедестал чемпионата мира.

Программы Бобрина всегда отличались исключительной эмоциональностью — это была игра на грани с провокацией. По словам спортсмена, он пытался не только заинтриговать судей, но и поставить их в тупик.

Например, его известную постановку «Иисус Христос» сочли пропагандой религии, из-за чего от неё в скором времени пришлось отказаться. А в «Рыцарях Круглого стола» Рика Вейкмана, наоборот, увидели попытку оправдать фашизм. Возможно, чрезмерное желание выделяться на общем фоне даже мешало Бобрину в спортивном плане, но нельзя отрицать, что каждое его выступление складывалось в сложную сюжетную картину, от которой замирало сердце у людей по всему миру.

«Тамара, ты сядешь в тюрьму». Как великая Москвина помогла Бережной вырваться из рабства Елена терпела побои бывшего партнёра и отдавала ему все деньги. А после страшного падения заново училась ходить и говорить.

Поляки не давали Бобрину кататься и обвиняли во всех грехах

Перед чемпионатом Европы-1982 Бобрин в третий раз кряду стал чемпионом СССР и ехал в Лион защищать прошлогодний титул, но вынужден был довольствоваться лишь бронзой. Там же случился инцидент, разрушивший карьеру лидеру сборной СССР.

После короткой программы Бобрин был вторым и жаждал поправить положение, но прямо перед его выступлением на лёд прорвались активисты польского антикоммунистического движения «Солидарность». Члены этой организации устраивали общенациональные забастовки и акции протеста с требованиями выхода Польши из Варшавского договора. В Лионе молодые люди окружили советского спортсмена и обвинили его в несостоятельности социалистического строя.

Бобрин: вся наша семья болеет за Плющенко О "Ледовой опере "Кармен", московской публике, театре на льду, Евгении Плющенко и серьёзном спаде фигурного катания в эмоциональности и выразительности - в интервью Игоря Бобрина.

Агрессивных протестантов, сыплющих угрозами, удалось вывести со льда не сразу. Из-за этого старт Бобрина был заметно задержан. Конечно же, это повлияло на его катание. Тройной лутц Игорь Анатольевич сорвал, выполнив лишь двойной, неуверенно исполнил он и другие прыжки. Судьи сильно снизили оценки за технику, и в результате Бобрин занял лишь третье место.

Позже фигурист признавался, что демонстрация, возможно, была согласована заранее, чтобы помочь победить его сопернику французу Жану-Кристофу Симону: «Разминка закончилась, меня уже на старт должны вызвать. Самый мандражный момент, пока музыка не заиграет. И в это время на лёд вываливаются какие-то люди в тяжёлых башмаках, с плакатами. В течение пятнадцати минут, что им отвели местные власти, они шлёпали по льду. Я и так-то был дёрганый, а после этой демонстрации не то чтобы слишком сильно наошибался, но вполне хватало для того, чтобы не выиграть».

Внезапный конец карьеры

После этого случая карьера фигуриста пошла по нисходящей. Через месяц Бобрин съездил на чемпионат мира в Копенгаген, где стал только седьмым. И, хотя, он опередил других советских фигуристов, этот турнир стал последним международным стартом в его карьере. Спорткомитет – главный спортивный орган СССР – лишил фигуриста места в составе сборной.

Причиной назвали снижение спортивных результатов и возраст. При этом о произошедшем во Франции Бобрина попросили не упоминать, равно как и о разговоре в Спорткомитете. Более того, на чемпионат мира-1983 Бобрин получил специальное персональное приглашение, но федерация им не воспользовалась, отправив на турнир двух фигуристов вместо трёх.

«В Спорткомитете сказали: есть приглашение, нет его, всё равно мы тебя не выпускаем, ты уже старый», — вспоминал Бобрин.

В январе 1983 года он занял второе место на чемпионате СССР, а уже в апреле во время показательных выступлений сборной СССР состоялись проводы Бобрина из большого спорта. На тот момент ему не было и 30 лет.

Вместо льда — театр

После завершения карьеры Бобрин открыл театр, в котором продолжил выражать свой взгляд на искусство. По его словам, фигурное катание научило его твёрдо стоять не только на льду. Благодаря спорту он стал видеть красоту в повседневной жизни, а также осознал свои желания. Главное из них — работать для людей и быть понятным ими.

Сейчас же, когда давние обиды улеглись, Игорь Анатольевич думает, что, наверное, произошедшее с ним пошло ему на пользу, ведь все эти события послужили толчком для создания собственного театра: «Может быть, я даже должен их благодарить за то, что меня отправили на «заслуженный отдых». Не знаю, как у меня сложилась бы судьба, останься я в спорте. А так я раскланялся при полной любви к себе зрителей, слушая, как со всех сторон говорят, что я рано покидаю лёд».

И всё-таки, если бы не тот вопиющий эпизод с польскими демонстрантами во Франции, Бобрин мог добиться куда большего и даже бороться за олимпийский пьедестал. Но вместо этого на себе узнал, чем грозит вмешательство политики в спорт.