Угроза от бывшего. Ученик Тутберидзе сорвёт триумф российских фигуристов на Гран-при?

По публикациям в СМИ и комментариям болельщиков можно подумать, что на московском этапе Гран-при выступят лишь Трусова и Щербакова. На самом деле мощная интрига есть и за пределами женских соревнований, а в мужском турнире конкуренция за медали обещает быть даже жёстче, чем у одиночниц.

Лучшие фигуристы России горят желанием второй год кряду занять весь пьедестал на домашнем этапе. Но как минимум один человек сделает всё, чтобы этого не допустить. Когда-то Морис Квителашвили и сам выступал под российским флагом, а теперь Этери Тутберидзе помогает ему добывать медали для Грузии.



Неужели бывший российский фигурист, тренирующийся у Тутберидзе, сорвёт триумф мужской сборной России на домашнем этапе Гран-при?

Смена главных героев

В прошлом сезоне наши парни удивили и порадовали одновременно. Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов не пустили на пьедестал иностранных соперников и повторили достижение Урманова, Плющенко и Абта, установленное ещё в прошлом веке. Однако в этом году на московском этапе почти наверняка будут другие герои.



Самарин снялся из-за травмы, Алиев не до конца восстановился и подходит к соревнованиям не в оптимальной форме. Из-за повреждения спины ему пришлось сильно облегчить произвольную программу, к тому же упало качество вращений. Игнатов в строю, но уж слишком нестабилен. В случае двух чистых прокатов Макар будет биться за медаль, но откатать обе программы без ошибок ему пока не удавалось.

Морис Квителашвили Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главным претендентом на победу специалисты и болельщики считают Михаила Коляду. Бронзовый призёр московского этапа Гран-при-2017 сильно преобразился после перехода к Алексею Мишину. В произвольной он исполняет только два четверных, но с лихвой компенсирует это второй оценкой. Помимо Алиева и Игнатова конкурировать с опытным Колядой будет целая группа молодых спортсменов. Для Андрея Мозалёва, Петра Гуменника, Артёма Ковалёва и Евгения Семененко успех в Москве станет настоящим прорывом, и каждый из них способен быть высоко. Главное – справиться с нервами и раскрепоститься.

Коляду считали безвольным, а теперь он побеждает на характере. Да Мишин просто гений! Провал на Олимпиаде мог сломать Михаила, но он вернулся и стал гораздо сильнее. А у этого парня стальной стержень!

Главная зарубежная угроза

Из иностранных фигуристов бросить вызов россиянам способен, пожалуй, только Морис Квителашвили. 25-летний представитель Грузии уже поднимался на пьедестал московского этапа Гран-при, проиграв в 2018-м только Юдзуру Ханю, а в прошлом сезоне неожиданно для многих завоевал бронзу чемпионата Европы.



Несмотря на недостаток значительных побед, Квителашвили остаётся одним из самых умных фигуристов современности. Он тонко чувствует музыку, обладает красивыми линиями и постоянно совершенствуется в технике. В его арсенале есть четверные сальхов и тулуп. Также он разучивает другие квады — риттбергер и флип, пробует исполнять каскад из трикселя и квад-тулупа. Единственное, чего ему часто не хватает и по сей день, — это стабильности.

Тест. Как хорошо вы знаете историю российского этапа Гран-при по фигурному катанию? Кто падал на лёд прямо перед прокатом? А кто призывал фанатов успокоиться? Проверьте свои знания о главном турнире осени.

Тутберидзе поможет бывшему российскому фигуристу обыграть нынешних?

Морис родился в Москве и в начале карьеры представлял Россию, но в 21 год решил сменить гражданство. Несмотря на очевидный талант, фигурист часто сыпался в самый ответственный момент. По его же словам, он тяжело переживал серьёзные изменения в своём теле — резкий скачок роста мешал ему чисто приземлять большинство прыжков, а многочисленные травмы сильно давили на психику, что отражалось на результатах.



«Физически я могу выдержать всё, а психологически… Перед стартом сам себя накручиваю, поэтому не всегда получается обе программы чисто откатать», — объяснял фигурист досадные ошибки.



Переход под флаг Грузии не решил всех проблем Квителашвили, но избавил его от необходимости выдерживать жёсткую конкуренцию и практически обеспечил путёвками на все крупнейшие турниры, включая Олимпиаду. Возможно, без смены гражданства Морис давно бы закончил карьеру, а теперь он ведущий фигурист своей страны и бронзовый призёр чемпионата Европы. Интересно, что к главному успеху в карьере его привела Этери Тутберидзе, которая тоже родилась в Москве и тоже имеет грузинское происхождение.



И теперь дуэт Квителашвили и Тутберидзе имеет все шансы сорвать полностью российский пьедестал на московском этапе Гран-при.