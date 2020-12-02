«Я устала бороться». Как скандал на Кубке России оставил Туктамышеву без чемпионата мира

Лизу вынудили сразиться с Медведевой на второстепенном турнире. А потом лишили веры в справедливость. И как она только не сломалась?!

Дождались! На пятом этапе Кубка России в Москве встретятся топовые представительницы всех трёх ведущих школ. Победительница московского этапа Гран-при Елизавета Туктамышева наверняка сделает всё, чтобы остановить Камилу Валиеву и Алёну Косторную и впервые за пять лет выиграть этап Кубка России. Тем более что однажды поражение в этом турнире уже обошлось Елизавете очень дорого.

После финала Кубка России — 2019 разгорелся самый громкий скандал в истории турнира. Федерацию обвиняли в желании любым способом протащить Евгению Медведеву на чемпионат мира, а Лиза чувствовала, что с ней поступили жестоко и несправедливо.



И как она только не сломалась?!

Помогите, кто может. Медведева не заслужила чемпионат мира, но она там нужна Туктамышева уже всё доказала, но может остаться без главного старта. И лишить её чемпионата мира может не только Медведева, но и… судьи?

Кубок России стал событием мирового масштаба

Как ни удивительно, скандалы в женском фигурном катании происходили и до войны Тутберидзе с Плющенко. В 2019 году причиной серьёзных разногласий стал состав сборной России на чемпионат мира в Сайтаме. И если Самодурова и Загитова заслужили поездку в Японии успешным выступлением на чемпионате Европы, то на третью путёвку претендовали сразу три фигуристки.

Елизавета Туктамышева на фоне плаката с изображением Евгении Медведевой Фото: РИА Новости

Елизавета Туктамышева блестяще провела серию Гран-при, но затем пропустила чемпионат России из-за пневмонии. Евгения Медведева никак не могла обрести былые кондиции после перехода от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. А Станислава Константинова стала лучшей среди взрослых фигуристок на национальном чемпионате, но не смогла подняться пьедестал на чемпионате Европы.

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Федерация не решилась самостоятельно расставить все точки над «i» в этом споре и устроила для кандидаток в сборную финальный раунд отбора. А бороться за последнюю путёвку на чемпионат мира звёздам фигурного катания пришлось на второстепенном российском турнире. Так, неприметный финал Кубка России на скромной арене в Великом Новгороде в одночасье превратился в событие мирового масштаба с прямой трансляцией на Первом канале.

Медведева блистала, Туктамышева нервничала

В первый день соревнований ничего не предвещало скандала. Болельщики, раскупившие все билеты сразу после известия о приезде в Новгород прославленных фигуристок, одинаково тепло встречали и Медведеву, и Туктамышеву. А на трибунах спокойно соседствовали плакаты в поддержку Жени и Лизы.



В такой благожелательной атмосфере Медведева впервые в сезоне чисто откатала короткую программу. Женя выступала под драматичную «Тоску» Пуччини и произвела настоящий фурор. Болельщики на трибунах аплодировали стоя и забрасывали лёд цветами и игрушками. Фигуристка впервые за долгое время выглядела по-настоящему счастливой. Лиза явно не успела полностью восстановиться после болезни и заметно нервничала. Из-за падения с тройного акселя после короткой программы она была только четвёртой.

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Медведева упала, но победила

Тем не менее небольшое отставание от лидера и козырь в виде тройного акселя позволяли Лизе надеяться на итоговую победу. На лёд ученица Мишина выходила максимально сосредоточенной. Изумительный тройной аксель и пылающая харизма кричали о том, что Туктамышева просто так от своего шанса не отступится. За эмоциональную и зажигательную произвольную Лиза набрала внушительные 148 баллов и стала ждать.

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После падения Медведевой с каскада сальхов — риттбергер казалось, что в Японию она не поедет. Оставшуюся часть программы Евгения откатала безошибочно и очень энергично. Двукратная чемпионка мира наконец-то поймала кураж, чем привела в восторг зрителей и усложнила задачу арбитрам. Женя ждала оценок с улыбкой, и судьи не дали ей повода для расстройства. Произвольную программу выиграла Туктамышева, но по сумме впереди оказалась Медведева. Всего на 1,72 балла.

Пьедестал Кубка России: Елизавета Туктамышева на второй ступени, Евгений Медведева — победительница Фото: РИА Новости

Окончательно состав на чемпионат мира ещё предстояло утвердить после тренерского совета, но в тот момент решение федерации вряд ли у кого-то вызывало сомнения.



«Борьба за место в сборной на чемпионат мира мне очень надоела… Я свою работу сделала, пусть другие решают. Я в хорошей форме, лучше, чем в начале сезона», – с грустью говорила Туктамышева после окончания соревнований.

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«Я боец и ещё вернусь»

В ожидании решения о составе сборной болельщики и эксперты не могли прийти к единому мнению: кто же должен составить компанию Загитовой и Самодуровой на чемпионате мира. На сторону Медведевой встали Татьяна Тарасова, Анна Погорилая, Катарина Гербольдт и Евгений Плющенко. Туктамышеву же поддержали Максим Траньков, Елена Радионова, Мария Бутырская и Алёна Леонова.



«Для меня это какое-то издевательство над Лизой, потому что Лиза заслужила абсолютнейше быть в сборной», — поддерживала спортсменку Мария Бутырская.

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Не менее эмоционально отреагировала на ситуацию и сама Лиза, когда узнала, что выбор всё-таки сделан не в её пользу. «Внутри меня всё ещё жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы её убили. Но я боец и ещё вернусь», — написала Лиза в «Твиттере».

Туктамышеву заподозрили в кампании против Медведевой

У Лизы были все основания сетовать на судьбу, ведь одно спорное поражение на второстепенном внутрироссийском турнире перечеркнуло все её усилия и блестящие выступления в первой половине сезона. Однако вместо сочувствия Туктамышева получила критику за, якобы, развязывание кампании против Медведевой. Поводом для такой реакции болельщиков Евгении стал тот самый пост Лизы и её видео с отличным исполнением тройных акселей. Позже Туктамышева призналась, что с Женей у неё нет недопонимания, а всё, что происходит в Интернете, — касается только болельщиков.



С тех пор конкуренция за место в сборной России только увеличилась, и казалось, в 2019 году Лизу лишили последнего шанса поехать на чемпионат мира. Однако Туктамышева продолжает удивлять. После триумфа на этапе Гран-при в Москве её уже называют одной из главных фавориток сезона, и на этапе Кубка России у несгибаемой чемпионки будет отличная возможность доказать серьёзность этих прогнозов.